Grindeanu reacționează după demisia Valeriei Stoiciu: „Mă gândesc că demisionează și din Senat”

Sorin Grindeanu a declarat, referitor la demisia social-democratei Valeriei Stoiciu, că se așteaptă ca această să demisioneze și din funcția de membru al Senatului.

Liderul social-democraților a răspuns scurt, întrebat de jurnaliști despre demisia din partid a senatoarei PSD Victoria Stoicu, care a declarat că nu va „gira niciodată normalizarea fascismului”.

Senatoarea Victoria Stoiciu a anunțat marți că a decis să demisioneze din PSD, după anunțul PSD privind colaborarea cu AUR pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat marți, 28 aprilie, că nu își va mai da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Social-democratul a invocat existența unui protocol politic și lipsa unei demisii din partea premierului Ilie Bolojan.

„Evident, nu dau înapoi de la nimic. Atâta timp cât există un protocol care spune că, dacă prim-ministrul își dădea demisia, Senatul și Camera sunt în același protocol… Nu vine nicio demisie din Guvern. De ce? Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu? Îmi dați o veste bună?”, a afirmat Grindeanu.

