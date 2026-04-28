Prima pagină » Știri externe » Accident terifiant într-un parc de distracții din Spania: 2 copii și 2 adulți au fost răniți după ce s-au dat cu trambulina

Un accident a avut loc într-un parc de distracțiila Târgul de la Sevilla, vineri, 24 aprilie. La ora 20:20,Serviciul de Urgență din Sevilla a anunțat pe Facebook că patru persoane au fost rănite ușor.

„Patru persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri la fața locului. Serviciile de urgență au transferat ulterior două dintre ele la un centru medical”, a anunțat Serviciul de Urgență din Sevilla.

Pompierii au izolat zona, iar Serviciul de Protecție Civilă a intervenit la fața locului. Potrivit publicației People , au fost răniți patru pasageri, dintre care doi erau minori.

În filmare se poate vedea cum la un carusel, se rupe un cablu elastic de tip „bungee” care catapultează o capsulă la o înălțime de 90 de metri înălțime. Capsula a căzut, s-a izbit de un stâlp și a rămas  suspendată în aer, cu cei doi adulți legați de scaune.

Cei doi copii au fost găsiți întinși la sol, înainte ca paramedicii să ajungă la fața locului.

Citește și

NEWS ALERT Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
13:49
Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
CONTROVERSĂ Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
13:30
Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
INEDIT Un superiaht rusesc a pătruns prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei iraniene. Cât valorează vasul de lux și cui aparține
13:19
Un superiaht rusesc a pătruns prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei iraniene. Cât valorează vasul de lux și cui aparține
CONTROVERSĂ Numărul execuțiilor în Coreea de Nord a crescut de la pandemie. Motivul absurd pentru care sunt nord-coreenii condamnați la moarte
12:47
Numărul execuțiilor în Coreea de Nord a crescut de la pandemie. Motivul absurd pentru care sunt nord-coreenii condamnați la moarte
EXTERNE Taina dialogului între Donald Trump și Regele Charles, deslușită de un cititor pe buze. „Va distruge populația”
12:38
Taina dialogului între Donald Trump și Regele Charles, deslușită de un cititor pe buze. „Va distruge populația”
ACCIDENT Teribil accident feroviar în Indonezia: două trenuri s-au ciocnit lângă Jakarta, cel puțin 14 persoane au murit
12:17
Teribil accident feroviar în Indonezia: două trenuri s-au ciocnit lângă Jakarta, cel puțin 14 persoane au murit
Mediafax
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
Moțiunea de cenzură PSD – AUR acuză Guvernul Bolojan că nu mai guvernează în interesul României. Peste 250 de semnături au fost strânse pentru demiterea actualului Executiv
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Influencerița celebră care a vrut să arate ca „Barbie” și a fost la un pas de moarte. Implantul din fesieri i-a explodat! Cât s-a chinuit bruneta
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Cum ne influențează sănătatea și viața profesională modul în care ne atașăm de oameni
ULTIMA ORĂ PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
14:10
PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
TEHNOLOGIE Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
13:47
Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
BILANȚ BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
13:28
BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
ULTIMA ORĂ Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
13:20
Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
PROTEST Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”
13:14
Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”
FLASH NEWS Grindeanu reacționează după demisia Valeriei Stoiciu: „Mă gândesc că demisionează și din Senat”
13:08
Grindeanu reacționează după demisia Valeriei Stoiciu: „Mă gândesc că demisionează și din Senat”

