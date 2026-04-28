Prima pagină » Actualitate » Mircea Dinescu îl ironizează în versuri pe Ilie Bolojan: „Și l-am văzut pe Domnul stând la masă/înconjurat de doișpe comuniști”

Mircea Dinescu îl ironizează în versuri pe Ilie Bolojan: „Și l-am văzut pe Domnul stând la masă/înconjurat de doișpe comuniști"

Galerie Foto 4

Mircea Dinescu a postat recent pe pagina sa de Facebook un text sub forma unei poezii. În versuri, poetul îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan.

În dreptul postării sale, Mircea Dinescu a încărcat și o imagine generată cu Inteligența Artificială care face trimitere la Cina cea de Taină. În mijloc este înfățișat, de pildă, în acest caz, Ilie Bolojan.

„Recurs la Cina cea de Taină
Ca Hamlet insistînd la belle arte
să își recite tristul monolog,
dădui examen de intrare-n moarte
și-am reușit, penibil, fără loc.
Cînd am șarjat timid și-a doua oară
să intru-n fresca de la Maglavit
ca biet artist ce nu poate să moară,
mi-au zis că n-am genomul potrivit.
Și din amvon s-a auzit o voce
venind parcă de dincolo de rai:
poți să fii tu și Benedetto Croce,
ca să fii sfînt îți trebuie parai,
du-te mai bine să-ți dai foc la casă,
să dovedești că încă mai exiști.
Și l-am văzut pe Domnul stînd la masă
înconjurat de doișpe comuniști”, se arată în postarea de pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
14:10
PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
TEHNOLOGIE Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
13:47
Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
BILANȚ BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
13:28
BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
ULTIMA ORĂ Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
13:20
Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
PROTEST Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”
13:14
Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”
ANUNȚ Elena Lasconi a postat un anunț de angajare pe Facebook. Ce caută și ce salariu oferă
12:18
Elena Lasconi a postat un anunț de angajare pe Facebook. Ce caută și ce salariu oferă
Mediafax
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
Moțiunea de cenzură PSD – AUR acuză Guvernul Bolojan că nu mai guvernează în interesul României. Peste 250 de semnături au fost strânse pentru demiterea actualului Executiv
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Influencerița celebră care a vrut să arate ca „Barbie” și a fost la un pas de moarte. Implantul din fesieri i-a explodat! Cât s-a chinuit bruneta
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Cum ne influențează sănătatea și viața profesională modul în care ne atașăm de oameni
NEWS ALERT Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
13:49
Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
CONTROVERSĂ Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
13:30
Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
INEDIT Un superiaht rusesc a pătruns prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei iraniene. Cât valorează vasul de lux și cui aparține
13:19
Un superiaht rusesc a pătruns prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei iraniene. Cât valorează vasul de lux și cui aparține
FLASH NEWS Grindeanu reacționează după demisia Valeriei Stoiciu: „Mă gândesc că demisionează și din Senat”
13:08
Grindeanu reacționează după demisia Valeriei Stoiciu: „Mă gândesc că demisionează și din Senat”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu nu își dă demisia de la Camera Deputaților: „Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu?”
12:58
Sorin Grindeanu nu își dă demisia de la Camera Deputaților: „Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu?”
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Ilie Poenaru, în locul lui Mirel Rădoi? Antrenorul dă cărțile pe față despre discuția cu Gigi Becali
12:49
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Ilie Poenaru, în locul lui Mirel Rădoi? Antrenorul dă cărțile pe față despre discuția cu Gigi Becali

Cele mai noi

Trimite acest link pe