Mircea Dinescu îl ironizează în versuri pe Ilie Bolojan: „Și l-am văzut pe Domnul stând la masă/înconjurat de doișpe comuniști”

Mircea Dinescu a postat recent pe pagina sa de Facebook un text sub forma unei poezii. În versuri, poetul îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan.

În dreptul postării sale, Mircea Dinescu a încărcat și o imagine generată cu Inteligența Artificială care face trimitere la Cina cea de Taină. În mijloc este înfățișat, de pildă, în acest caz, Ilie Bolojan.

„Recurs la Cina cea de Taină

Ca Hamlet insistînd la belle arte

să își recite tristul monolog,

dădui examen de intrare-n moarte

și-am reușit, penibil, fără loc.

Cînd am șarjat timid și-a doua oară

să intru-n fresca de la Maglavit

ca biet artist ce nu poate să moară,

mi-au zis că n-am genomul potrivit.

Și din amvon s-a auzit o voce

venind parcă de dincolo de rai:

poți să fii tu și Benedetto Croce,

ca să fii sfînt îți trebuie parai,

du-te mai bine să-ți dai foc la casă,

să dovedești că încă mai exiști.

Și l-am văzut pe Domnul stînd la masă

înconjurat de doișpe comuniști”, se arată în postarea de pe Facebook.

