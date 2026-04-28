Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat

Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat

Plenul Parlamentului European a votat marți pentru ridicarea imunității europarlamentarei Diana Iovanovici Șoșoacă, la solicitarea autorităților române.

Contactată de Gândul, înainte de votul parlamentarilor europeni, Şoşaocă a declarat că „e un precedent grav pentru România”.

Decizia privind ridicarea imunității pentru punctele B, C, D, E, F, G și H din raportul Comisiei JURI a Parlamentului European a fost aprobată.

Parlamentul European a aprobat propunerea de a nu ridica imunitatea în cazul punctului I, referitor la un discurs susținut de Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European la 11 februarie 2025, în care aceasta ar fi făcut referiri la Nicolae Ceaușescu.

Votul permite procurorilor români să continue cercetările în dosarul penal în care este vizată Diana Șoșoacă. Ridicarea imunității nu reprezintă o condamnare și nu se pronunță asupra vinovăției, ci elimină un obstacol procedural în calea anchetei.

Cererea de ridicare a imunității a fost transmisă Parlamentului European în 2025, în legătură cu o procedură penală deschisă în România. Potrivit raportului discutat în Parlamentul European, cazul vizează mai multe presupuse infracțiuni care ar fi fost comise în perioada 10 decembrie 2021 – 11 februarie 2025.

Săptămâna trecută, Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European, JURI, avizase favorabil solicitarea de ridicare a imunității, cu 17 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și o abținere.

Diana Șoșoacă, președinta S.O.S. România, este cercetată pentru 11 infracțiuni, între care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război, negarea Holocaustului, dar și fapte precum lipsirea de libertate în mod ilegal și ultraj.

Europarlamentara beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procedurilor judiciare.

Punctele unde s-a ridicat imunitatea

B – acuzația de lipsire de libertate în mod ilegal, într-un incident din 10 decembrie 2021, într-un apartament din București.

C – acuzația de glorificare a unei persoane condamnate pentru crime de război, printr-un comunicat publicat pe site-ul partidului S.O.S. România.

D – declarații publice cu caracter antisemit, inclusiv pe Facebook, în mai 2024.

E – alte declarații făcute în Parlamentul României, prin care ar fi acuzat colectiv evreii de crime istorice împotriva românilor.

F – declarații online din octombrie 2024 privind glorificarea unor persoane și mișcări asociate cu crime de război și acuzații colective la adresa evreilor.

G – declarații din 1 decembrie 2024 privind glorificarea unei persoane condamnate pentru crime de război și promovarea unor idei legionare, rasiste și xenofobe.

H – acuzația de ultraj, după ce ar fi amenințat doi polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”
Mircea Dinescu îl ironizează în versuri pe Ilie Bolojan: „Și l-am văzut pe Domnul stând la masă/înconjurat de doișpe comuniști”
Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
Un superiaht rusesc a pătruns prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei iraniene. Cât valorează vasul de lux și cui aparține
Grindeanu reacționează după demisia Valeriei Stoiciu: „Mă gândesc că demisionează și din Senat”
Sorin Grindeanu nu își dă demisia de la Camera Deputaților: „Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu?”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Ilie Poenaru, în locul lui Mirel Rădoi? Antrenorul dă cărțile pe față despre discuția cu Gigi Becali

