Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă

Galerie Foto 3
St. George Church in Yaroun, Sursă foto: Profimedia

Lăcașurile sfinte ale creștinilor nu au fost ocolite de atacuri în timpul campaniilor militare israeliene din Liban. Potrivit unei analize Anadolu Agency, începând din octombrie 2023 și până în prezent, aceste atacuri au dus la moartea unui preot, la distrugerea a șapte biserici și chiar a unei statui a lui Iisus Hristos răstignit pe cruce, în urmă cu câteva zile.

Armata israeliană a bombardat Libanul în octombrie 2023, apoi a încheiat un armistițiu în noiembrie 2024. Apoi, Israelul a lansat o altă ofensivă pe 2 martie 2026, înainte ca un armistițiu de 10 zile să fie anunțat săptămâna trecută, în ciuda încălcărilor continue din partea Tel Avivului.

În timpul atacurilor, din ultimii ani, loviturile israeliene au vizat biserici și repere creștine. Recent, un soldat israelian a fost filmat în timp ce distrugea o statuie a lui Iisus în orașul Dibel, din sudul țării, fapt care a stârnit un val de condamnări la nivel mondial.

Deși incidentul este doar unul dintre numeroasele atrocități de care Israelul este acuzat că le-ar fi comis în regiune în ultimii ani, acesta a stârnit condamnări la nivel mondial și a determinat o reacție din partea prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

Prim-ministrul a condamnat comportamentul soldaților și a anunțat o anchetă.

„La fel ca marea majoritate a israelienilor, am fost uimit și întristat să aflu că un soldat IDF a deteriorat o icoană religioasă catolică în sudul Libanului. Condamn actul în termenii cei mai duri. Autoritățile militare desfășoară o anchetă penală în această privință și vor lua măsuri disciplinare dure în consecință împotriva făptașului.“, a scris premierul israelian pe X.

La scurt timp după mesajul premierului, armata israeliană anunța că i-a retras din misiunile de luptă pe soldații care au fost fotografiați în timp ce distrugeau cu barosul o statuie a lui Iisus Hristos și că aceștia vor executa o pedeapsă de 30 de zile de detenție.

Însă, deși susținătorii Israelului au încercat să prezinte distrugerea statuii ca pe o greșeală izolată a unui singur soldat, incidentul reflectă o tendință a atacurilor israeliene împotriva lăcașurilor de cult, inclusiv a bisericilor.

Iată principalele biserici și simboluri creștine vizate de atacurile israeliene în timpul celor două valuri de atacuri:

Prima ofensivă israeliană

– Biserica catolică Sfântul Gheorghe din Derdghaya a fost lovită într-un atac aerian israelian în octombrie 2024, suferind pagube importante.

Biserica Sfântul Gheorghe din Yaroun a fost lovită în noiembrie 2023, suferind pagube grave.

Încălcările comise de israelieni nu s-au limitat la clădirea bisericii, ci au inclus și distrugerea și demolarea cu buldozerul a unui altar și a unei statui a Sfântului Gheorghe din același oraș. Potrivit Al Jazeera, statuia Sfântului Gheorghe din satul Yaroun, din sudul Libanului, ar fi fost distrusă cu tancul anul trecut.

Conform unui articol publicat de Anadolu Agency pe data de 14 aprilie 2025, armata israeliană a demolat statuia Sfântului Gheorghe din Yaroun în timp ce creștinii sărbătoreau Duminica Floriilor.

Sursa citată scrie că fostul ministru libanez al Muncii, Moustafa Bayram, a distribuit atunci pe X un videoclip care documenta momentul demolării statuii Sfântului Gheorghe de către forțele israeliene. Data exactă a demolării, însă, nu era specificată.

Armata israeliană „a documentat fără rușine actul, reafirmându-și ostilitatea față de orice altceva în afară de ea însăși și că este o entitate străină, ocupantă, care nu are ce căuta printre popoarele și comunitățile din această regiune”, spunea oficialul.

Armata israeliană nu a făcut niciun comentariu cu privire la acel raport.

Se spune că numele localității Yaroun are origini canaanite. Situat pe un deal, se crede că satul este menționat în Vechiul Testament sub numele de Yar’oun, care înseamnă „locul înalt de unde se pot vedea alte locuri”. Locuit de musulmani și creștini, satul a fost ocupat de armata israeliană între 1982 și 2000 și a fost atacat de Israel de mai multe ori începând cu anii 1970, precizează publicația middleeasteye.net.

– Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din Sarda a fost avariată după ce armata israeliană a aruncat în aer mai multe locuințe din oraș.

Mănăstirea Sfântul Mamas a Bisericii Ortodoxe Grecești a apărut într-un videoclip din noiembrie 2024, în care soldați israelieni din Brigada Golani se aflau în interiorul bisericii ortodoxe, batjocorind simbolurile religioase și râzând.

– Biserica Sfântul Ilie din Alma al-Shaab a suferit daune semnificative în urma unor atacuri repetate cu artilerie grea și rachete, care au spart vitraliile, au provocat prăbușirea unor porțiuni din acoperiș și au fisurat pereții.

Biserica greco-catolică „Maica Domnului Adormită” din cartierul creștin al orașului Nabatieh a suferit daune materiale în timpul unor atacuri aeriene intense ale Israelului din noiembrie 2024.

Biserica Fecioarei Mântuitoare din Hadath, o zonă situată la granița cu suburbiile sudice ale Beirutului, a fost distrusă după ce un atac aerian israelian a vizat o clădire din apropiere în aceeași lună.

A doua ofensivă israeliană

Când atacurile israeliene au fost reluate în 2026, loviturele au continuat să vizeze direct atât populația, cât și simbolurile religioase:

Părintele Pierre al-Rahi, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe, a fost ucis în luna martie în urma atacurilor israeliene asupra orașului Qlayaa.

Un soldat israelian a distrus o statuie a lui Iisus în orașul Debel.

Locurile sfinte nu au fost distruse numai în Liban. De la începutul războiului din Gaza, Israelul a bombardat de mai multe ori biserici palestiniene din această enclavă, inclusiv într-un atac care a provocat moartea a cel puțin 18 persoane în 2023. Potrivit oficialilor locali, Israelul a distrus peste 1.000 de moschei și trei biserici în Gaza în timpul războiului.

Patrimoniul cultural al Iranului, amenințat de atacurile americane. Faimoasa „sală a oglinzilor” din Palatul Golestan, distrusă de undele de șoc. „Este o declarație de război împotriva unei civilizații”. Apelul UNESCO

Coaliția anti-Netanyahu, creată de doi foști premieri israelieni prin fuziunea partidelor:„Statul Israel trebuie să-și schimbe direcția”

