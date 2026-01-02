Prima pagină » Actualitate » Stranger Things stabilește recorduri mondiale pe Netflix

Stranger Things stabilește recorduri mondiale pe Netflix

02 ian. 2026, 14:26, Actualitate
Stranger Things stabilește recorduri mondiale pe Netflix

Serialul „Stranger Things” a doborât toate recordurile Netflix, depășind pragul de 1,2 miliarde de vizualizări. Cel de-al cincilea și ultim sezon, lansat la sfârșitul lunii noiembrie, a înregistrat cifre spectaculoase: în primele 25 de zile, episoadele au fost vizionate de 102,6 milioane de ori, iar serialul a fost cel mai popular în 90 din cele 93 de țări monitorizate de platformă.

De asemenea, este prima producție care are simultan cinci sezoane în top 10 global. Cea de-a patra parte, lansată în 2022, rămâne al doilea cel mai vizionat serial Netflix în limba engleză.

„Stranger Things” devine cel mai urmărit serial din istoria Netflix

„Stranger Things” nu este doar un succes de audiență, ci și un fenomen cultural. Serialul a readus în atenția publicului muzica anilor ’80 și ’90: după includerea piesei „Running Up That Hill” a lui Kate Bush în sezonul patru, aceasta a intrat pentru prima dată în top 10 în SUA. Serialul a avut, de asemenea, efecte asupra culturii populare, crescând vânzările de vafe Eggo și popularitatea jocului de societate Dungeons & Dragons.

Impactul economic al producției este semnificativ: peste 8.000 de locuri de muncă au fost create în Statele Unite, iar contribuția la PIB-ul național a fost estimată la 1,4 miliarde de dolari. 

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

PRECIZĂRI Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
16:34
Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
ACTUALITATE Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
16:29
Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru se implică în controversa concertului de Anul Nou de la Viena: „Ce ne facem fraților”
15:42
Andrei Caramitru se implică în controversa concertului de Anul Nou de la Viena: „Ce ne facem fraților”
REȚETE Ai făcut prea multă salata Boeuf de Revelion? Câte zile poate fi ținută în frigider
15:23
Ai făcut prea multă salata Boeuf de Revelion? Câte zile poate fi ținută în frigider
SCANDAL Primăria Capitalei, taxată dur pe Facebook de bucureșteni din cauza artificiilor. Gafă în prima zi a anului și val de mesaje cu „vorbe grele”
15:18
Primăria Capitalei, taxată dur pe Facebook de bucureșteni din cauza artificiilor. Gafă în prima zi a anului și val de mesaje cu „vorbe grele”
ACTUALITATE Supermarketul din România în care o felie de cozonac a ajuns să se vândă cu 42 lei
14:53
Supermarketul din România în care o felie de cozonac a ajuns să se vândă cu 42 lei
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Digi24
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa

Cele mai noi