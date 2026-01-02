Stranger Things stabilește recorduri mondiale pe Netflix

Serialul „Stranger Things” a doborât toate recordurile Netflix, depășind pragul de 1,2 miliarde de vizualizări. Cel de-al cincilea și ultim sezon, lansat la sfârșitul lunii noiembrie, a înregistrat cifre spectaculoase: în primele 25 de zile, episoadele au fost vizionate de 102,6 milioane de ori, iar serialul a fost cel mai popular în 90 din cele 93 de țări monitorizate de platformă.

De asemenea, este prima producție care are simultan cinci sezoane în top 10 global. Cea de-a patra parte, lansată în 2022, rămâne al doilea cel mai vizionat serial Netflix în limba engleză.

„Stranger Things” devine cel mai urmărit serial din istoria Netflix

„Stranger Things” nu este doar un succes de audiență, ci și un fenomen cultural. Serialul a readus în atenția publicului muzica anilor ’80 și ’90: după includerea piesei „Running Up That Hill” a lui Kate Bush în sezonul patru, aceasta a intrat pentru prima dată în top 10 în SUA. Serialul a avut, de asemenea, efecte asupra culturii populare, crescând vânzările de vafe Eggo și popularitatea jocului de societate Dungeons & Dragons.

Impactul economic al producției este semnificativ: peste 8.000 de locuri de muncă au fost create în Statele Unite, iar contribuția la PIB-ul național a fost estimată la 1,4 miliarde de dolari.

