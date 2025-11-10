Inspectorii ANAF descind la nunți, botezuri și cumetrii. Instituția verifică 80 de societăți, iar participanții nu vor fi vizați

Agenția Națională de Administrare Fiscală a luat în vizor organizatorii de nunți, botezuri și petreceri începând de azi efectuează controale la peste 80 de societăți din domeniul serviciilor pentru evenimente. Acțiunile nu vor afecta desfășurarea evenimentelor festive și nu îi vor viza pe participanți.

Agenția Națională de Administrare Fiscală va continua controalele în domeniul serviciilor pentru evenimente, fiind vizați peste 80 de contribuabili care nu au înțeles să se conformeze voluntar și să respecte prevederile legale, verificările vizează respectarea legislației fiscale, adică emiterea de bonuri și a documentelor pentru încasări, precum și declararea corectă a taxelor și contribuțiilor pentru angajați.

Inspectorii ANAF descind la nunți, botezuri și cumetrii

Controalele se vor desfășura în afara orelor în care au loc evenimentele festive, iar participanții nu vor fi vizați, precizează Agenția Națională de Administrare Fiscală. Reprezentanții instituției spun că acțiunea vine în contextul în care în domeniul organizării de evenimente au fost identificate nenumărate cazuri de nedeclarare a veniturilor sau de muncă fără forme legale. În total peste 80 de societăți urmează să fie verificate în această etapă, în timpul verii ANAF a derulat o campanie de informare și prevenție pentru firmele din industria evenimentelor, explicând modul corect de declarare a veniturilor.

