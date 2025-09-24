Acuzată că nu reușește să colecteze taxele datorate statului de marii contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a adoptat o nouă „strategie” și a declanșat vânătoarea de pensionari.

O pensionară în vârstă de 72 de ani a primit de la ANAF o impunere de plată de aproximativ 7.000 lei, iar femeia încasează o pensie lunară de 2.680 lei.

Acum câțiva ani, femeia a cumpărat acțiuni la un fond de investiții – SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA – depozitarul fondurilor de investiții fiind Banca Comercială Română.

În anul 2021, valoarea dividendelor a fost de 38.760, 91 lei, iar femeia a retras întreaga sumă.

Ulterior, la jumătatea acestui an, pensionara de 72 de ani a fost notificată de ANAF și anunțată că are de plată aproximativ 7.000 de lei – 3.876 lei plus 2.760 lei -, pentru că, după ce a retras banii de la fondul de investiții, nu a depus și o declarație fiscală pentru a plăti impozitul aferent acestei sume.

De aici încep problemele, pentru că femeia, în exclusivitate pentru Gândul, spune că nu i-a explicat nimeni că trebuie depusă respectiva declarație fiscală, a plătit bani la ANAF de două ori, dar este bună de plată, iar suma pe care o datorează – raportată la pensia sa – este una foarte mare.

„Nimeni nu mi-a spus nimic”

Femeia a a povestit că a lichidat acest fond în anul 2021, iar atunci când a mers la BCR pentru a retrage și alți bani pe care îi avea depuși într-un cont de la bancă nu i-a atras nimeni atenția că trebuie să mai depună o declarație fiscală, la ANAF.

Acum a aflat că, pe lângă penalități, trebuie să plătească și 10% din fondul de sănătate (CASS) ceea ce o face să fie complet nedumerită și să nu mai înțeleagă nimic.

„Eu am avut niște acțiuni la un fond de investiții (n.red. – SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA). În anul 2021 l-am lichidat și nu mi s-a spus că mai am ceva de plată către ANAF.

Eu am întrebat dacă este totul OK, când am fost la BCR, pentru că am mai avut și o altă sumă depusă în bancă și am scos-o și pe aceea. Nu mi-a spus nimeni că trebuie să depun și declarația fiscală la ANAF, ar fi trebuit să-mi rețină din bani sau măcar să mă atenționeze.

Nimeni nu mi-a spus nimic. În anul 2021 am primit o înștiințare de la ANAF și am plătit niște bani, nici nu am știu ce plătesc, am zis că nu e o sumă foarte mare, am plătit-o.

Funcționarea de la ANAF m-a întrebat atunci de unde știu eu că banii plătiți sunt pentru dividende. Dar nu aveam ce să plătesc altceva, în afară de o pensie amărâtă nu am ce să plătesc altceva.

Și am mai plătit încă o dată la ANAF, în anul 2023 sau 2024, nu mai știu exact. Acum mi se solicită bani și din fondul de sănătate, CASS, 10%.

Am rămas mai mult păgubită, nici nu știu de unde au scos 7.000 de lei”, a declarat pensionara în vârstă de 72 de ani, în exclusivitate pentru Gândul.

„Și pentru ce să plătesc și din fondul de sănătate când eu am cotizat?”

Femeia susține că a plătit și o a doua sumă la ANAF, în anul 2023 sau 2024, iar la ghișeu se aflau și alți oameni care au trecut prin aceeași situație.

„În anul 2023 sau 2024, când am plătit o altă sumă, căzuse sistemul la ANAF, i-am întrebat pentru ce plătesc respectiva sumă – 360 lei aproximativ – și erau o grămadă de oameni acolo, în aceeași situație, se confruntau cu aceeași treabă.

Acum am supriza asta neplăcută. Au spus că în perioada 2021 – 2022 se plătea 10%, mie BCR mi-a spus că e 1%. Și ANAF-ul mi-a luat 10%.

Acum mi-au spus că trebuie să plătesc de urgență, dar de unde să scot asemenea sumă? Mi s-a spus și că nu pot să plătesc eșalonat, trebuie să-i plătesc toți o dată.

Și pentru ce să plătesc și din fondul de sănătate când eu am cotizat? Pentru ce? 1% mai era cum mai era, dar ca să plătești 10% mi se pare incredibil. Plus fondul de sănătate”, a mai spus pensionara de 72 de ani, în exclusivitate pentru Gândul.

BCR: „Anul acesta, clienții care au obținut venituri din dobânzi au primit o informare”

La solicitarea Gândul, BCR a transmis că datele clienților băncii sunt confidențiale și nu pot fi oferite „detalii specifice fără acordul acestora”. Totodată, BCR a precizat că există și un „model de informare pentru clienți” – transmis de „anul acesta”, respectiv 2025 – din care reies condițiile în care aceștia trebuie să depună o declarație fiscală către ANAF.

Totuși, BCR nu a confirmat că acest „model de informare” exista și în anul 2021, atunci când pensionara de 72 de ani a scos banii obținuți de la fondul de investiții.

„Banca Comercială Română acordă o importanță deosebită informării clienților cu privire la obligațiile fiscale generate de anumite categorii de venituri.

BCR transmite periodic informări generale clienților, prin diverse canale de comunicare – inclusiv prin platforma de digital banking George – pentru a atrage atenția asupra potențialelor obligații fiscale și a necesității consultării legislației în vigoare sau, după caz, a depunerii declarațiilor fiscale.

De exemplu, anul acesta, clienții care au obținut venituri din dobânzi au primit o informare care menționa, printre altele, obligația de depunere a Declarației Unice și de plată a Contribuției de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) în anumite situații.

Banca Comercială Română nu este responsabilă de modul în care sunt interpretate sau aplicate prevederile legale privind impozitarea veniturilor.

În ceea ce privește situația menționată, BCR respectă confidențialitatea datelor clienților și nu poate oferi detalii specifice fără acordul acestora. Recomandăm ca doamna în cauză să se adreseze direct autorităților fiscale competente pentru clarificări și pentru a verifica obligațiile fiscale individuale”, au transmis reprezentanții BCR, în exclusivitate pentru Gândul.

GÂNDUL a solicitat explicații referitoare la această situație și reprezentanților ANAF, numai că – până la ora publicării acestui articol – nu a fost transmis un răspuns.

RECOMANDAREA AUTORULUI: