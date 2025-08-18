Prima pagină » Actualitate » Instanța a AMÂNAT sentința pentru Vlad Pascu în dosarul 2 Mai. Riscă 10 ani de închisoare

Instanța a AMÂNAT sentința pentru Vlad Pascu în dosarul 2 Mai. Riscă 10 ani de închisoare

Denis Andrei
18 aug. 2025, 09:20, Actualitate
Instanța a AMÂNAT sentința pentru Vlad Pascu în dosarul 2 Mai. Riscă 10 ani de închisoare

Curtea de Apel Constanța urmează să se pronunțe luni în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul de la 2 Mai, în urma căruia doi tineri au murit și alți doi au fost răniți. Decizia vine la doi ani fără o zi de la tragedie, după ce în primă instanță Pascu a fost condamnat la zece ani de închisoare.

UPDATE: Magistrații Curții de Apel Constanța au amânat sentința în dosarul lui Vlad Pascu pentru data de 21 august, transmite Știrile PRO TV. În primă instanță, Vlad Pascu, care a ucis doi tineri, după ce s-a urcat beat și drogat la volan, în stațiunea 2 Mai, în 2023, a primit 10 ani cu executare.

Avocații lui Vlad Pascu au cerut reducerea pedepsei, susținând că „pedepsele aplicate sunt prea mari” și invocând faptul că inculpatul a făcut un denunț, ceea ce ar putea duce la diminuarea condamnării.

Avocatul familiilor victimelor, Adrian Cuculis, a explicat că există mai multe variante în cazul deciziei de luni.

„Vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării din ucidere din culpă în omor calificat, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia. În ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii: fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului”, potrivit News.ro.

Accidentul de la 2 Mai

Pe 19 august 2023, în jurul orei 5.30, Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de persoane aflate pe marginea DN 39, între Vama Veche și 2 Mai.

În urma impactului, o tânără de 20 de ani și un tânăr de 21 de ani au murit, iar alți trei tineri – doi de 20 de ani și unul de 19 ani – au fost răniți și transportați la spital.

Autorul accidentului a părăsit locul faptei, fiind găsit ulterior în Vama Veche. Testele efectuate au arătat prezența cocainei, amfetaminei și metamfetaminei în organism.

În aceeași seară, Vlad Pascu a fost reținut pentru 24 de ore și acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise.

Ulterior, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile prin decizia Judecătoriei Mangalia.

Erorile Poliției înainte de tragedie

La două zile după accident, șeful IPJ Constanța de la acea vreme, Adrian Glugă, a prezentat detalii despre modul în care Pascu fusese oprit de polițiști cu câteva ore înainte de tragedie.

Pe 18 august 2023, tânărul fusese depistat conducând haotic în Vama Veche. În autoturism s-au găsit o țigară tip joint și patru pastile de Bromazepam. Deși Pascu a fost dus la secția de poliție, a fost testat doar cu etilotestul, rezultatul fiind zero, fără a fi verificat și pentru consum de droguri.

Ulterior accidentului, mai mulți șefi din IPJ Constanța și Poliția Rutieră au fost eliberați din funcție sau au demisionat, inclusiv șeful inspectoratului, Adrian Glugă.

