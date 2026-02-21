Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu folosești funcția „mod avion” în avion. Explicația dată de un pilot

De obicei, telefoanele mobile trebuie să fie trecute pe funcția „mod avion”, atunci când călătorești la bordul avionului. Un pilot explică, însă, ce se întâmplă în momentul în care dispozitivele nu au activată această funcție. Vezi mai jos.

La momentul actual, avionul este considerat unul dintre cele mai sigure forme de transport, în mare parte datorită protocoalelor de siguranță meticulos elaborate. Unele dintre regulile impuse la bord pot fi considerate de unii dintre călători ca fiind „banale” sau chiar „inutile”. Totuși, fiecare măsură are un rol important la bordul aeronavelor. Printre acestea se numără și setarea telefonului pe „mod avion”.

Un pilot a dezvăluit pe o platformă de socializare dacă trecerea telefonului pe „mod avion” este, într-adevăr, necesară. Uneori, unii dintre călători nu respectă acest pas, fie din neatenție, fie din ignoranță.

Telefonul pe „mod avion” este necesar la bordul aeronavei?

Un telefon care primește un apel, de pildă, va încerca să se conecteze la un turn radio și va emite unde radio. Ar putea să apară interferențe, iar piloții ar putea să audă un zgomot iritant, precum cel provocat de un țânțar.

„Dacă uiți să pui telefonul pe modul avion, nu, nu e sfârșitul lumii, avionul nu va cădea din cer și nici măcar nu va afecta sistemele de la bord. Dacă aveți o aeronavă cu 70, 80 sau 150 de persoane la bord și chiar telefoanele a 3 sau 4 persoane încearcă să se conecteze la un turn radio pentru un apel telefonic primit, acesta emite unde radio. Există posibilitatea ca acele unde radio să interfereze cu căștile pe care le folosesc piloții.

Nu, nu e sfârșitul lumii, dar e destul de enervant când încerci să copiezi instrucțiuni și sună ca o viespe sau ceva ce zboară în jurul tău. Așa că, dacă ești vreodată curios de ce trebuie să pui modul avion, ăsta e motivul”, a explicat pilotul, potrivit Express.co.uk.

Conform reglementărilor Administrației Federale a Aviației (FAA), toți pasagerii trebuie să activeze modul avion în timpul zborului pentru a evita potențialele interferențe ale semnalului, mai precizează sursa citată.

