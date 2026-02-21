Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu a luat decizia. Cine va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial

21 feb. 2026, 13:00, Sport
Mircea Lucescu a decis că va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial. Informația a venit sâmbătă, 21 februarie 2026, din partea Federației Române de Fotbal (FRF). Selecționerul român a făcut și primele declarații, în acest sens.

Sâmbătă, 21 februarie 2026, reprezentanții FRF au anunțat că Mircea Lucescu va conduce România la meciurile decisive din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial. În acest sens, selecționerul român va fi prezent pe banca tehncă a echipei, decizia fiind luată în urma evaluărilor medicale recente.

Vă reamintim faptul că tehnicianul s-a confruntat cu probleme de sănătate și a fost internatul într-un spital din București, la începutul lunii februarie 2026. Antrenorul Echipei Naționale a României a spus, atunci, că „nu sunt motive de îngrijorare” și că i-a fost administrat un tratament care necesita să fie urmat sub observație.

Potrivit anunțului FRF, „avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale”.

„Ne bucurăm să mergem împreună cu domnul Lucescu până la capătul drumului pe care l-am început în toamna anului 2024. Experiența domniei sale reprezintă un atu esențial pentru echipă într-un moment atât de important. Avem încredere că România va reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Mircea Lucescu se întoarce pe banca tehnică

Selecționerul român a făcut și primele declarații.

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri.

Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a transmis Mircea Lucescu, potrivit FRF.

„Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare. Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay și Australia”, se mai arată în comunicat.

Sursă foto: Mediafax Foto

