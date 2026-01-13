Prima pagină » Actualitate » Instanţa din Sibiu a decis că funcţionarii prefecturii pot lua spor de condiţii vătămătoare chiar şi în concediu

Instanţa din Sibiu a decis că funcţionarii prefecturii pot lua spor de condiţii vătămătoare chiar şi în concediu

Luiza Dobrescu
13 ian. 2026, 08:41, Actualitate
Instanţa din Sibiu a decis că funcţionarii prefecturii pot lua spor de condiţii vătămătoare chiar şi în concediu

Magistraţii din Sibiu au  decis că angajații Prefecturii Sibiu au dreptul să primească sporul pentru condiții vătămătoare chiar și când se află în vacanță.

Litigiul a fost declanșat de Sindicatul „Egalitatea” al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din administrația publică locală, care a acționat în judecată Prefectura Sibiu, solicitând ca, la calculul indemnizației de concediu, să fie avut în vedere și sporul de 10% pentru condiții vătămătoare.

Curtea de Apel Alba (Secția de contencios administrativ și fiscal) a respins, prin decizia din 15 decembrie 2025, recursul formulat de Instituția Prefectului din Sibiu  împotriva unei sentințe a tribunalului, confirmând dreptul mai multor funcționari publici și angajați de a avea inclus sporul pentru condiții vătămătoare în indemnizația de concediu de odihnă, scriu cei de la TurnulSfatului.ro

Sindicatul a mai cerut şi plata diferențelor salariale pentru ultimii trei ani, actualizate cu rata inflației și dobânda legală.

Tribunalul a admis acțiunea și a obligat Instituția Prefectului să recalculeze indemnizațiile de concediu pentru perioada 4 octombrie 2020 – 4 octombrie 2023, în care a inclus şi sporul pentru condiții vătămătoare şi diferențele rezultate, actualizate, cu dobândă legală penalizatoare.

Prefectul a atacat sentința cu recurs şi susţine că, potrivit legii, sporul pentru condiții vătămătoare se acordă „corespunzător timpului lucrat la locul de muncă”, în temeiul Legii-cadru nr. 153/2017, și nu poate fi plătit pe durata concediului de odihnă.

Instanța a constatat că nu există o aplicare greșită a dispozițiilor Legii nr. 153/2017 și a respins recursul ca nefondat. Prin urmare, este menținută în întregime sentința Tribunalului. Decizia Curții de Apel Sibiu este definitivă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marcel Boloș: „Statul plătește anual 13,7 miliarde de lei pentru sporuri, bonusuri şi prime”

Un român a câștigat 75.000 de euro pe oră la stat. La ce „truc” a apelat acesta și de ce se consideră nevinovat

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
10:42
Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
TURISM De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
10:24
De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
TAXE Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
10:05
Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
SPORT Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”
09:44
Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”
LIFESTYLE Afacerea cu care o familie de români a dat lovitura în Germania. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali
09:39
Afacerea cu care o familie de români a dat lovitura în Germania. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali
ULTIMA ORĂ Grupul PACE depune o nouă moţiune simplă. Aceasta îl vizează pe Radu Miruţă: „Ministrul progresist compromite credibilitatea politicii de apărare”
09:30
Grupul PACE depune o nouă moţiune simplă. Aceasta îl vizează pe Radu Miruţă: „Ministrul progresist compromite credibilitatea politicii de apărare”
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Astronomii au calculat momentul în care vom putea vedea o supernovă de pe Pământ
TURISM Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
10:42
Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
EXTERNE Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
10:20
Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
10:00
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
ANALIZA de 10 „Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă”
10:00
„Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă”
SPORT Victor Angelescu a lămurit MUTĂRILE din lotul Rapidului. „Trei jucători trebuie să mai vină”
09:44
Victor Angelescu a lămurit MUTĂRILE din lotul Rapidului. „Trei jucători trebuie să mai vină”
EXTERNE Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale
09:28
Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale

Cele mai noi

Trimite acest link pe