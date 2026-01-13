Instanţa din Sibiu a decis că funcţionarii prefecturii pot lua spor de condiţii vătămătoare chiar şi în concediu

Magistraţii din Sibiu au decis că angajații Prefecturii Sibiu au dreptul să primească sporul pentru condiții vătămătoare chiar și când se află în vacanță.

Litigiul a fost declanșat de Sindicatul „Egalitatea” al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din administrația publică locală, care a acționat în judecată Prefectura Sibiu, solicitând ca, la calculul indemnizației de concediu, să fie avut în vedere și sporul de 10% pentru condiții vătămătoare.

Curtea de Apel Alba (Secția de contencios administrativ și fiscal) a respins, prin decizia din 15 decembrie 2025, recursul formulat de Instituția Prefectului din Sibiu împotriva unei sentințe a tribunalului, confirmând dreptul mai multor funcționari publici și angajați de a avea inclus sporul pentru condiții vătămătoare în indemnizația de concediu de odihnă, scriu cei de la TurnulSfatului.ro

Sindicatul a mai cerut şi plata diferențelor salariale pentru ultimii trei ani, actualizate cu rata inflației și dobânda legală.

Tribunalul a admis acțiunea și a obligat Instituția Prefectului să recalculeze indemnizațiile de concediu pentru perioada 4 octombrie 2020 – 4 octombrie 2023, în care a inclus şi sporul pentru condiții vătămătoare şi diferențele rezultate, actualizate, cu dobândă legală penalizatoare.

Prefectul a atacat sentința cu recurs şi susţine că, potrivit legii, sporul pentru condiții vătămătoare se acordă „corespunzător timpului lucrat la locul de muncă”, în temeiul Legii-cadru nr. 153/2017, și nu poate fi plătit pe durata concediului de odihnă.

Instanța a constatat că nu există o aplicare greșită a dispozițiilor Legii nr. 153/2017 și a respins recursul ca nefondat. Prin urmare, este menținută în întregime sentința Tribunalului. Decizia Curții de Apel Sibiu este definitivă.

