La ce dată vor fi virate alocațiile pentru copii în luna martie

Conform autorităţilor, alocaţiile pentru copii care sunt virate pe card ar urma să fie virate vineri, 6 martie 2026, sau cel târziu luni, 9 martie 2026. În schimb, alocaţiile care sunt virate prin mandat poştal ar urma să fie livrate în săptămâna 9-13 martie 2026, preia Observator.
În 2026, potrivit reglementărilor în vigoare, alocațiile pentru copii de la stat se acordă după cum urmează:
Alocația de stat pentru copii rămâne înghețată și în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, în ciuda faptului că legea prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației, anunță G4Media.
Acesta este al doilea an consecutiv în care alocația de stat pentru copii rămâne înghețată. După ce indexarea aferentă anului 2025 a fost blocată prin ordonanța de urgență 156/2024, care este cunoscută drept „OUG trenuleț”, adoptată de guvernul Ciolacu, majorarea pentru 2026 este anulată prin articolul XXV din Legea 141/2025 cunoscută ca „Legea Bolojan”, care menține alocațiile la nivelul din decembrie 2025, ceea ce înseamnă că aceasta rămâne la nivelul din decembrie 2024.
Recomandarea autorului: „Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Răspunsul Ministerului Muncii pentru Gândul