La ce dată vor fi virate alocațiile pentru copii în luna martie

27 feb. 2026, 19:10, Social
Conform autorităţilor, alocaţiile pentru copii care sunt virate pe card ar urma să fie virate vineri, 6 martie 2026, sau cel târziu luni, 9 martie 2026. În schimb, alocaţiile care sunt virate prin mandat poştal ar urma să fie livrate în săptămâna 9-13 martie 2026, preia Observator.

În 2026, potrivit reglementărilor în vigoare, alocațiile pentru copii de la stat se acordă după cum urmează:

  • 719 lei/lună pentru copiii până la doi ani (trei ani în cazul copilului cu handicap);
  • 292 lei/lună pentru copiii cu vârsta între doi și 18 ani, precum și pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale;
  • 719 lei/lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între trei și 18 ani.

Alocația de stat pentru copii rămâne înghețată și în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, în ciuda faptului că legea prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației, anunță G4Media. 

Acesta este al doilea an consecutiv în care alocația de stat pentru copii rămâne înghețată. După ce indexarea aferentă anului 2025 a fost blocată prin ordonanța de urgență 156/2024, care este cunoscută drept „OUG trenuleț”, adoptată de guvernul Ciolacu, majorarea pentru 2026 este anulată prin articolul XXV din Legea 141/2025 cunoscută ca „Legea Bolojan”, care menține alocațiile la nivelul din decembrie 2025, ceea ce înseamnă că aceasta rămâne la nivelul din decembrie 2024.

