Prima pagină » Știri externe » Nouă gafă a armatei SUA: Pentagonul doboară „accidental” o dronă guvernamentală. Spațiul aerian din El Paso, închis a doua oară în câteva săptămâni

Nouă gafă a armatei SUA: Pentagonul doboară „accidental” o dronă guvernamentală. Spațiul aerian din El Paso, închis a doua oară în câteva săptămâni

27 feb. 2026, 19:19, Știri externe
Nouă gafă a armatei SUA: Pentagonul doboară „accidental” o dronă guvernamentală. Spațiul aerian din El Paso, închis a doua oară în câteva săptămâni

Pentru a doua oară în câteva săptămâni, spațiul aerian de deasupra orașului El Paso, Texas, a fost închis timp de câteva ore. La fel ca data trecută, cauza a fost o eroare comisă de agențiile guvernamentale. Potrivit New York Times și AP, armata americană a doborât accidental, cu ajutorul laserelor, o dronă utilizată de Departamentul Securității Interne pentru a monitoriza frontiera cu Mexicul.

Armata SUA susține că drona era „aparent periculoasă”, dar s-a dovedit că aparținea Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor. Pentagonul a declarat că nu a fost avertizat că drona va decola.

O entitate care cu siguranță nu a fost informată a fost Administrația Federală a Aviației (FAA), care a închis temporar spațiul aerian din jurul Fort Hancock, la aproximativ 80 de kilometri de El Paso, invocând „motive speciale de securitate”. Armata are obligația de a notifica oficial FAA cu privire la orice acțiune anti-dronă întreprinsă în spațiul aerian al SUA.

Guvernul apără utilizarea laserului anti-drone

FAA, CBP și Pentagonul au emis o declarație comună, în care au recunoscut că armata „a folosit autoritățile sistemului de combatere a aeronavelor fără pilot pentru a atenua un sistem aerian fără pilot aparent amenințător care operează în spațiul aerian militar”.

Declarația precizează că incidentul s-a întâmplat departe de zonele populate și de zborurile comerciale, ca parte a eforturilor administrației de a consolida protecția la frontieră.

„La indicațiile președintelui Trump, Departamentul de Război, FAA și Vama și Patrula de Frontieră colaborează într-un mod fără precedent pentru a atenua amenințările cu drone din partea cartelurilor mexicane și a organizațiilor teroriste străine la granița dintre SUA și Mexic”, se arată în comunicat.

Același lucru s-a întâmplat și pe 10 februarie. Atunci, agenția de protecție a frontierelor a doborât un balon pentru copii cu un laser. Aeroportul din El Paso a fost închis timp de câteva ore.

Unii lideri democrați au criticat administrația Trump, au solicitat anchete și au denunțat lipsa de coordonare între agențiile federale. Între timp, cresc și îngrijorările cu privire la utilizarea tot mai frecventă a dronelor de cartelurile de droguri de-a lungul frontierei. Acestea sunt din ce în ce mai prezente în spațiul aerian al SUA, scrie presa internațională.

Democrații insistă asupra „incompetenței” Casei Albe și au solicitat o anchetă asupra celor două incidente.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație

Aeroportul El Paso din Texas suspendă zborurile din „motive speciale de securitate”. Spațiul aerian, blocat pentru 10 zile. Când s-a mai luat o astfel de decizie în SUA

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Autoritățile italiene anunță un mort și 39 de răniți
18:57
Un tramvai a deraiat în Milano și s-a izbit de o clădire. Autoritățile italiene anunță un mort și 39 de răniți
CONTROVERSĂ SUA și-a propus să aducă 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați. Limita inițială era de 7.500 refugiați pe an
18:29
SUA și-a propus să aducă 4.500 de sud-africani albi pe lună ca refugiați. Limita inițială era de 7.500 refugiați pe an
FLASH NEWS Alertă în Orientul Mijlociu. China le-a cerut cetățenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
17:53
Alertă în Orientul Mijlociu. China le-a cerut cetățenilor săi să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
FLASH NEWS SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
17:05
SUA evacuează personalul neesențial din ambasada din Ierusalim, pe fondul tensiunilor cu Iran. Între timp, Israelul deschide adăposturile antiaeriene
FLASH NEWS Macron acuză Comisia Europeană de „lipsă de respect“ pentru că a forțat aplicarea acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută. Vom fi intransigenți“. Ce țări au salutat decizia Bruxelles-ului
16:32
Macron acuză Comisia Europeană de „lipsă de respect“ pentru că a forțat aplicarea acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută. Vom fi intransigenți“. Ce țări au salutat decizia Bruxelles-ului
EXTERNE Papa Leon a pus gând rău Inteligenței Artificiale. Le cere preoților să nu falsifice predicile cu ajutorul ”ispitei”
15:52
Papa Leon a pus gând rău Inteligenței Artificiale. Le cere preoților să nu falsifice predicile cu ajutorul ”ispitei”
Mediafax
Noua clădire pentru tratarea tuberculozei, din București, aproape de finalizare
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Cancan.ro
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Este sau nu adevărat că 1 din 200 de bărbați este un descendent direct al lui Ginghis Han?

Cele mai noi

Trimite acest link pe