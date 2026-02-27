Pentru a doua oară în câteva săptămâni, spațiul aerian de deasupra orașului El Paso, Texas, a fost închis timp de câteva ore. La fel ca data trecută, cauza a fost o eroare comisă de agențiile guvernamentale. Potrivit New York Times și AP, armata americană a doborât accidental, cu ajutorul laserelor, o dronă utilizată de Departamentul Securității Interne pentru a monitoriza frontiera cu Mexicul.

Armata SUA susține că drona era „aparent periculoasă”, dar s-a dovedit că aparținea Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor. Pentagonul a declarat că nu a fost avertizat că drona va decola.

O entitate care cu siguranță nu a fost informată a fost Administrația Federală a Aviației (FAA), care a închis temporar spațiul aerian din jurul Fort Hancock, la aproximativ 80 de kilometri de El Paso, invocând „motive speciale de securitate”. Armata are obligația de a notifica oficial FAA cu privire la orice acțiune anti-dronă întreprinsă în spațiul aerian al SUA.

Guvernul apără utilizarea laserului anti-drone

FAA, CBP și Pentagonul au emis o declarație comună, în care au recunoscut că armata „a folosit autoritățile sistemului de combatere a aeronavelor fără pilot pentru a atenua un sistem aerian fără pilot aparent amenințător care operează în spațiul aerian militar”.

Declarația precizează că incidentul s-a întâmplat departe de zonele populate și de zborurile comerciale, ca parte a eforturilor administrației de a consolida protecția la frontieră.

„La indicațiile președintelui Trump, Departamentul de Război, FAA și Vama și Patrula de Frontieră colaborează într-un mod fără precedent pentru a atenua amenințările cu drone din partea cartelurilor mexicane și a organizațiilor teroriste străine la granița dintre SUA și Mexic”, se arată în comunicat.

Același lucru s-a întâmplat și pe 10 februarie. Atunci, agenția de protecție a frontierelor a doborât un balon pentru copii cu un laser. Aeroportul din El Paso a fost închis timp de câteva ore.

Unii lideri democrați au criticat administrația Trump, au solicitat anchete și au denunțat lipsa de coordonare între agențiile federale. Între timp, cresc și îngrijorările cu privire la utilizarea tot mai frecventă a dronelor de cartelurile de droguri de-a lungul frontierei. Acestea sunt din ce în ce mai prezente în spațiul aerian al SUA, scrie presa internațională.

Democrații insistă asupra „incompetenței” Casei Albe și au solicitat o anchetă asupra celor două incidente.

