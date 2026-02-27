Prima pagină » Actualitate » Moartea lui Jeffrey Epstein, postată cu 38 de minute înainte de anunțul oficial: FBI nu a găsit autorul

27 feb. 2026, 19:23, Actualitate
Moartea lui Jeffrey Epstein, postată cu 38 de minute înainte de anunțul oficial: FBI nu a găsit autorul
sursa foto: Hepta

Un utilizator anonim a anunțat moartea lui Jeffrey Epstein pe 4chan în 2019, cu 38 de minute înaintea ca presa să o facă. FBI a investigat ani de zile fără rezultat.

Pe 10 august 2019, la ora 8:16 dimineața, un utilizator anonim a scris pe 4chan: „Epstein a murit acum o oră, spânzurat. Faceți o captură de ecran”. Postarea a apărut cu 38 de minute înainte ca ABC News să confirme moartea lui Jeffrey Epstein. Acesta era deținut la Metropolitan Correctional Center din Manhattan, în așteptarea procesului pentru trafic sexual, scrie Express, citat de Mediafax.

Documentele recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA indică faptul că FBI a încercat să identifice sursa acestei scurgeri de informații. La patru zile după postare, autoritățile au citat platforma 4chan pentru a obține adresa IP a utilizatorului. Au fost emise citații și către AT&T și T-Mobile. AT&T a răspuns că nu păstrează înregistrări care să lege dispozitive specifice de adrese IP dinamice. Răspunsul T-Mobile nu a fost inclus în dosare.

Persoana respective a făcut patru postări în total. A folosit terminologie medicală, susținând că Epstein a fost intubat, perfuzat cu fluide și transportat la o cameră de urgență din sudul Manhattanului. Într-o postare care, ulterior, a fost ștearsă, utilizatorul specula că trupul lui Epstein ar fi putut fi înlocuit cu altul. „Băieți, tremur în acest moment, dar cred că l-au înlocuit”, scria acesta.

Procurorii federali din Manhattan au confirmat că nu au reușit să identifice autorul postărilor. „Autorul a utilizat o adresă IP dinamică și, prin urmare, înregistrările obținute nu au dezvăluit identitatea acestuia”, se indică într-o scrisoare oficială. Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa pe 10 august 2019. Moartea acestuia a fost clasificată drept sinucidere prin spânzurare.

