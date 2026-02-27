Prima pagină » Economic » BNR avertizează că prețurile vor scădea mai greu decât se speră. Ce se întâmplă cu inflația și salariile în 2026

Bianca Dogaru
27 feb. 2026, 19:13, Economic
Banca Națională a României a publicat o analiză care arată că lupta cu scumpirile devine mai dificilă. Deși se aștepta ca prețurile să scadă mai rapid, noile date indică o „înrăutățire” a situației, ceea ce înseamnă că inflația va rămâne la un nivel ridicat pe o perioadă mai lungă de timp.

Potrivit BNR, scăderea inflației va fi mai lentă decât s-a calculat inițial. Se estimează că în vara acestui an vom avea o creștere a prețurilor de aproape 10% și abia spre finalul anului viitor situația se va apropia de normal.

„Rata anuală a inflației ar urma să ajungă la 9,8 la sută în iunie și să se situeze la 3,9 la sută în decembrie 2026, față de valorile de 9,2 la sută, respectiv, 3,7 la sută anticipate anterior pentru aceleași momente de referință, iar la finele anului viitor să se reducă la 2,9 la sută, nivel similar celui indicat de prognoza precedentă pentru luna septembrie 2027, au subliniat membrii Consiliului.”

BNR explică faptul că în primăvara acestui an vor expira anumite măsuri care au ținut prețurile sub control până acum. Eliminarea plafoanelor la alimente și gaze, alături de scumpirea energiei, sunt principalele motive pentru care vom simți din nou presiune pe portofel.

„Responsabile de ascensiunea ratei anuale a inflației din trimestrul II 2026 sunt în principal efectele de bază ce se vor manifesta pe segmentul energie, precum și mărirea cotațiilor unor mărfuri și eliminarea la 1 aprilie 2026 a plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază, ale căror influențe vor afecta prioritar evoluția componentelor exogene ale IPC și într-o mai mică măsură dinamica inflației de bază. S-a observat că acțiunea factorilor pe partea ofertei își va recăpăta astfel în trimestrul II 2026 caracterul inflaționist.”

O altă îngrijorare a specialiștilor e legată de piața muncii. Deși salariile cresc, acest lucru poate face ca inflația să rămână ridicată, deoarece firmele ar putea crește prețurile produselor pentru a acoperi costurile mai mari cu angajații, mai ales după majorarea salariului minim programat pentru luna iulie.

„Au fost exprimate preocupări legate de dinamica viitoare a costurilor cu forța de muncă, având în vedere evoluția recentă și anticipată a inflației și a așteptărilor inflaționiste pe termen scurt, precum și majorarea salariului minim brut pe economie din 1 iulie 2026 și decalajele persistente dintre cererea și oferta de forță de muncă în anumite domenii, ce ar putea reamplifica presiunile asupra salariilor din mediul privat.”

În acest context de incertitudine, BNR a decis să nu modifice dobânzile. Asta înseamnă că dobânda de referință rămâne la 6,5%.

„În aceste condiții, Consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută; totodată, a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută și a ratei dobânzii aferente facilității de depozit la 5,50 la sută. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.”

