Un tramvai din Milano a deraiat de pe șine și s-a izbit de o clădire. În urma impactului au fost rănite mai multe persoane, iar altele au fost prinse sub șine, scrie Il Messaggero.

Accidentul a avut loc în jurul orei 16:00, ora locală, pe Viale Vittorio Veneto, în timp ce tramvaiul circula dinspre Piazza Repubblica spre Porta Venezia. Până la acest moment, autoritățile anunță că o persoană a murit și cel puțin 39 au fost rănite, dintre care una în stare gravă. Nu se știe cauza accidentului, însă una dintre ipoteze implică frânarea bruscă a tramvaiului pentru a evita un accident, moment în care acesta a părăsit șinele și s-a izbit de o clădire.

În momentul deraierii, tramvaiul era plin de oameni care au căzut la pământ în urma impactului. Victima, însă, a fost recuperată de sub tramvaiul deraiat și, prin urmare, cel mai probabil era un trecător care mergea pe Viale Vittorio Veneto.

