Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, cu câteva zile înainte de implozia coaliției PSD-PNL- USR. Ce au pus cei doi la cale

George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit în secret vineri, 17 aprilie, în momentul în care actuala coaliție de guvernare PSD-PNL-USR este aproape de implozie. După votul intern al PSD, care va avea loc luni, nu este clar ce va urma pe scena politică, dar sunt mai multe scenarii pe masă: intrarea în opoziție, susținerea unui guvern minoritar sau chiar un guvern PSD-AUR.

Vezi galeria foto
12 poze

În acest context tumultuos, George Simion și Călin Georgescu au avut o întrevedere. Gândul a surprins întâlnirea, care a avut loc la Biblioteca Națională a României, vineri înainte de prânz, și publică imaginile.

Ce au pus la cale Georgescu și Simion

Imaginile surprinse arată o întâlnire de aproximativ o oră între cei doi lideri suveraniști. În cadrul unei declarații de săptămâna aceasta, chiar Călin Georgescu a propus un guvern „de reconciliere națională”, format din PSD, AUR și PNL. De altfel, în cele mai recente sondaje, liderul AUR George Simion este dat ca favorit al electoratului pentru preluarea funcției de premier.

Într-un scenariu în care premierul Bolojan ar demisiona, ar urma consultări la Cotroceni cu toate partidele parlamentare, pentru formarea unei noi majorități, inclusiv cu AUR, al doilea partid din Parlament. Or, partidul ar merge și cu o propunere de premier, din afara sau din interiorul partidului. Într-un astfel de scenariu, nu ar fi prima dată când AUR îl propune premier tocmai pe Călin Georgescu: Simion l-a propus premier în 2020 pe Georgescu președintelui Klaus Iohannis.

Și în situația alegerilor parlamentare anticipate o discuție între Simion și Georgescu intră în logica strategiei electorale, pentru că susținerea lui Călin Georgescu, cu promisiunea de a-l propune premier sau nu, cântărește greu în ochii electoratului, așa cum a arătat-o votul din 2024: peste 2 milioane de oameni au pus ștampila pe candidatul independent de la vremea respectivă.

Filmul întâlnirii de taină dintre liderii suveraniști, minut cu minut

Este ora 10:40, vineri, 17 aprilie. Locația este Biblioteca Națională a României. Un Audi de culoare neagră parchează pe Bulevardul Unirii și din mașină coboară George Simion, dar merge spre intrarea laterală a clădirii, dinspre Bulevardul Mircea Vodă.

Simion intră în clădire și se așază la o masă de la parterul instituției.

La 10:53 apere și Călin Georgescu, iar șoferul mașinii Renault parchează la intrarea dinspre Mircea Vodă. După ce stau câteva minute în mașină, Georgescu împreună cu șoferul coboară și intră în bibliotecă.

Pe drum spre intrare, însă, sunt abordați de un bărbat, care îl recunoaște pe Călin Georgescu. Este ora 11:00.

Călin Georgescu se așază la masă cu George Simion și încep discuțiile. Masa este ferită privirilor, după un stâlp, într-un colț, iar cei doi stau față în față.

Șoferul lui Călin Georgescu păzește holul.

La 11:54 iese de la întâlnire primul George Simion, pe aceeași intrare, și merge spre Audi-ul cu care a venit.

La 11:56 ies din clădire și Călin Georgescu, împreună cu șoferul, se urcă în Renault și pleacă.

Întâlnirea dintre Georgescu și Simion vine cu câteva zile înainte de votul PSD pentru ieșirea de la guvernare

Luni, Partidul Social Democrat urmează să facă un referendum intern pentru a vedea dacă mai rămâne la guvernare sau îi mai mențin sprijinul premierului Ilie Bolojan, după mai multe luni de tensiuni între partidele de la guvernare.

Nemulțumirile social-democraților sunt multe. Ultimul scandal, care a degenerat, este legat de privatizarea unor companii de stat strategice pe care, spun social-democrații, liberalii și USR ar vrea să le privatizeze fără să se fi consultat în prealabil cu coaliția.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Patrick André de Hillerin: Opriți furtul companiilor de stat profitabile, bandiților!

PSD inițiază un proiect de lege pentru a bloca vânzarea companiilor de stat. Gândul publică documentul

Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Robert va studia din toamnă la Harvard. Elevul din Constanța a obținut o bursă impresionantă în SUA
18:27
Robert va studia din toamnă la Harvard. Elevul din Constanța a obținut o bursă impresionantă în SUA
FOTO-VIDEO Șase luni de la tragedia din Rahova. Păgubiții protestează lângă blocul afectat de explozie
18:09
Șase luni de la tragedia din Rahova. Păgubiții protestează lângă blocul afectat de explozie
ACTUALITATE Eforie Sud rămâne fără apă potabilă pe 22 și 23 aprilie. Locuitorii sunt sfătuiți să-și facă rezerve
17:20
Eforie Sud rămâne fără apă potabilă pe 22 și 23 aprilie. Locuitorii sunt sfătuiți să-și facă rezerve
ECONOMIE Realitatea economică românească. Trăim de pe o zi pe alta. Cum a ajuns să intre pe minus consumul. Salariile nu au ținut pasul cu inflația
15:56
Realitatea economică românească. Trăim de pe o zi pe alta. Cum a ajuns să intre pe minus consumul. Salariile nu au ținut pasul cu inflația
EXCLUSIV TVR1 face noi achiziții. Dana Chera, fostă Grecu și realizatorul Digi FM, Vlad Craioveanu, se alatură postului public. Nu sunt singurele nume
15:23
TVR1 face noi achiziții. Dana Chera, fostă Grecu și realizatorul Digi FM, Vlad Craioveanu, se alatură postului public. Nu sunt singurele nume
LIFESTYLE Psihologii spun că persoanele care fac curățenie în casă tot timpul simt o îngrijorare constantă și au sentimente de frică
14:35
Psihologii spun că persoanele care fac curățenie în casă tot timpul simt o îngrijorare constantă și au sentimente de frică
Mediafax
Bolojan, declarație-bombă: „Zarurile au fost aruncate"
Digi24
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Cancan.ro
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat ALARMA în sat
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Scrisul fără mâini devine realitate: cum ajung gândurile pe ecran
FLASH NEWS Adrian Năstase a analizat reacția lui Donald Trump după înfrângerea lui Viktor Orbán: „Americanii nu au foști prieteni”
18:39
Adrian Năstase a analizat reacția lui Donald Trump după înfrângerea lui Viktor Orbán: „Americanii nu au foști prieteni”
EDUCAȚIE Părinții și-au adus copiii de la oraș la sat la grădiniță. O educatoare din Dolj, profesorul anului din mediul rural
18:33
Părinții și-au adus copiii de la oraș la sat la grădiniță. O educatoare din Dolj, profesorul anului din mediul rural
EVENIMENT Cine sunt liderii europeni care iau parte la discuțiile de la Paris pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Participă și președintele Nicușor Dan
18:02
Cine sunt liderii europeni care iau parte la discuțiile de la Paris pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Participă și președintele Nicușor Dan
FLASH NEWS După redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Trump îi ironizează pe aliații din NATO: „M-au sunat să întrebe dacă am nevoie de ajutor”
17:51
După redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Trump îi ironizează pe aliații din NATO: „M-au sunat să întrebe dacă am nevoie de ajutor”
DIPLOMAȚIE Giorgia Meloni este la Paris, alături de Macron, pentru acordul franco-italian privind Strâmtoarea Ormuz. Ce rol ar putea avea Italia
17:30
Giorgia Meloni este la Paris, alături de Macron, pentru acordul franco-italian privind Strâmtoarea Ormuz. Ce rol ar putea avea Italia
FLASH NEWS SUA s-au oferit să cumpere uraniul îmbogățit al Iranului destinat programului nuclear. Ce sumă a fost pusă pe masă
17:23
SUA s-au oferit să cumpere uraniul îmbogățit al Iranului destinat programului nuclear. Ce sumă a fost pusă pe masă

Cele mai noi

Trimite acest link pe