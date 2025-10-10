Întâlnirea convocată de Macron a fost un EȘEC. Marine Le Pen: „O întâlnire a negustorilor de covoare”

Președintele Franței Emmanuel Macron a convocat liderii partidelor politice, vineri 10 octombrie, la Palatul Elysee pentru o reuniune de criză, însă, potrivit stângii, întâlnirea nu ar fi dus la niciun rezultat, ci ar fi adâncit criza actuală, în așteptarea desemnării unui nou premier, transmite AFP.

Liderul Partidului Ecologist, Marine Tondelier, s-a declarat „siderată” de modul în care a decurs reuniunea.

„Nu avem niciun răspuns, cu excepţia faptului că viitorul prim-ministru, care ar trebui să fie numit în următoarele ore, nu va fi din tabăra noastră politică (de stânga)”, a declarat lidera ecologiştilor Marine Tondelier.

Liderul ecologiștilor: „Toate astea se vor termina foarte rău”

Tondelier a adăugat că „Toate astea se vor termina foarte rău”. Liderul ecologiștilor nu exclude o „dizolvare” a Adunării Naţionale (camera inferioară a parlamentului).

Olivier Faure, liderul grupului parlamentar al socialiştilor, a precizat că nu există „niciun răspuns clar” din partea şefului statului. Faure chiar a cerut numirea unui premier din tabăra sa.

Una dintre condițiile de bază a partidelor de stânga pentru a nu depune o moțiune de cenzură împotriva viitorului guvern este suspendarea legii pensiilor, considerată extrem de nepopulară. Potrivit Marinei Tondelier, Emmanuel Macron a propus doar „decalarea în timp” a măsurii privind creșterea vârstei de pensionare, o soluție considerată insuficientă de opoziție.

Liderul Partidului Comunist: „Dacă premierul va fi din tabăra lui Macron, noi nu vom putea să-l acceptăm”

Fabien Roussel, liderul Partidului Comunist, a avertizat: dacă premierul va fi „din tabăra lui Emmanuel Macron”, „noi nu vom putea să-l acceptăm”.

Liderii partidului de dreapta Republicanii (Les Republicains/LR), Bruno Retailleau şi Laurent Wauquiez, au ieşit primii de la Elysee, fără să facă declaraţii.

Marii absenţi de la această reuniune au fost Partidele Adunarea Națională (RN), de extremă dreapta, și Franța Nesupusă (LFI), de stânga radicală, care nu au fost convocate la discuții. Potrivit anturajului prezidențial, ambele formațiuni politice ar fi solicitat dizolvarea Parlamentului.

Marine Le Pen nu a participat la discuții

Preşedinta grupului parlamentar al RN, Marine Le Pen, a precizat despre absența sa de la discuții, numind reuniunea „una a negustorilor de covoare”, și a denunțat o „ruptură cu funcția prezidențială”.

Emmanuel Macron promisese miercuri să numească un premier „până vineri seara”, după demisia răsunătoare luni a lui Sebastien Lecornu, care fusese însărcinat să poarte ultimele negocieri.