Prima pagină » Actualitate » Întâlnirea convocată de Macron a fost un EȘEC. Marine Le Pen: „O întâlnire a negustorilor de covoare”

Întâlnirea convocată de Macron a fost un EȘEC. Marine Le Pen: „O întâlnire a negustorilor de covoare”

Ruxandra Radulescu
10 oct. 2025, 22:40, Actualitate
Întâlnirea convocată de Macron a fost un EȘEC. Marine Le Pen:

Președintele Franței Emmanuel Macron a convocat liderii partidelor politice, vineri 10 octombrie, la Palatul Elysee pentru o reuniune de criză, însă, potrivit stângii, întâlnirea nu ar fi dus la niciun rezultat, ci ar fi adâncit criza actuală, în așteptarea desemnării unui nou premier, transmite AFP.

Liderul Partidului Ecologist, Marine Tondelier, s-a declarat „siderată” de modul în care a decurs reuniunea.

„Nu avem niciun răspuns, cu excepţia faptului că viitorul prim-ministru, care ar trebui să fie numit în următoarele ore, nu va fi din tabăra noastră politică (de stânga)”, a declarat lidera ecologiştilor Marine Tondelier.

Liderul ecologiștilor: „Toate astea se vor termina foarte rău”

Tondelier a adăugat că „Toate astea se vor termina foarte rău”. Liderul ecologiștilor nu exclude o „dizolvare” a Adunării Naţionale (camera inferioară a parlamentului).

Olivier Faure, liderul grupului parlamentar al socialiştilor, a precizat că nu există „niciun răspuns clar” din partea şefului statului. Faure chiar a cerut numirea unui premier din tabăra sa.

Una dintre condițiile de bază a partidelor de stânga pentru a nu depune o moțiune de cenzură împotriva viitorului guvern este suspendarea legii pensiilor, considerată extrem de nepopulară. Potrivit Marinei Tondelier, Emmanuel Macron a propus doar „decalarea în timp” a măsurii privind creșterea vârstei de pensionare, o soluție considerată insuficientă de opoziție.

Liderul Partidului Comunist: „Dacă premierul va fi din tabăra lui Macron, noi nu vom putea să-l acceptăm”

Fabien Roussel, liderul Partidului Comunist, a avertizat: dacă premierul va fi „din tabăra lui Emmanuel Macron”, „noi nu vom putea să-l acceptăm”.

Liderii partidului de dreapta Republicanii (Les Republicains/LR), Bruno Retailleau şi Laurent Wauquiez, au ieşit primii de la Elysee, fără să facă declaraţii.

Marii absenţi de la această reuniune au fost Partidele Adunarea Națională (RN), de extremă dreapta, și Franța Nesupusă (LFI), de stânga radicală, care nu au fost convocate la discuții. Potrivit anturajului prezidențial, ambele formațiuni politice ar fi solicitat dizolvarea Parlamentului.

Marine Le Pen nu a participat la discuții

Preşedinta grupului parlamentar al RN, Marine Le Pen, a precizat despre absența sa de la discuții, numind reuniunea „una a negustorilor de covoare”, și a denunțat o „ruptură cu funcția prezidențială”.

Emmanuel Macron promisese miercuri să numească un premier „până vineri seara”, după demisia răsunătoare luni a lui Sebastien Lecornu, care fusese însărcinat să poarte ultimele negocieri.

Citește și

ACTUALITATE GUVERNUL și Autoritatea Electorală Permanentă, date în JUDECATĂ pentru că nu au organizat alegerile pentru Primăria Capitalei
23:06
GUVERNUL și Autoritatea Electorală Permanentă, date în JUDECATĂ pentru că nu au organizat alegerile pentru Primăria Capitalei
ACTUALITATE Georgia Taylor, o tânără sportivă de 24 de ani, a murit după ce medicii i-au confundat simptomele cu o banală alergie. Părinții dau vina pe doctori
22:44
Georgia Taylor, o tânără sportivă de 24 de ani, a murit după ce medicii i-au confundat simptomele cu o banală alergie. Părinții dau vina pe doctori
ACTUALITATE After-school sau bonă? Cât trebuie să scoată din buzunar părinții pentru fiecare în parte
22:09
After-school sau bonă? Cât trebuie să scoată din buzunar părinții pentru fiecare în parte
ACTUALITATE Soțul Mădălinei rupe tăcerea. Dezvăluiri tulburătoare despre noaptea în care tânăra mamă a murit: „A fost începutul calvarului”
21:29
Soțul Mădălinei rupe tăcerea. Dezvăluiri tulburătoare despre noaptea în care tânăra mamă a murit: „A fost începutul calvarului”
VIDEO Ion Țiriac ia parte la construirea celei mai mari clinici de Psihiatrie pediatrică din țară! 16.500.000 de euro pentru România
21:25
Ion Țiriac ia parte la construirea celei mai mari clinici de Psihiatrie pediatrică din țară! 16.500.000 de euro pentru România
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm aceste măsuri'
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Click
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Carambol pe Autostrada A1! Două persoane au fost rănite după ce cinci mașini și un TIR s-au ciocnit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
Capital.ro
Regulă pentru proprietarii care stau la bloc. Asociația de proprietari nu-ți acordă automat drept deplin: Plătești, dar nu decizi
Evz.ro
Tainele Cetății Șoptitoare. Comoara ascunsă a Transilvaniei
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
India a inaugurat un aeroport de 2,2 miliarde dolari, cu taxiuri acvatice și trenuri de mare viteză
FINANCIAR Nici în vremuri de CRIZĂ, Ion Țiriac nu se uită la bani când vine vorba de capricii. Pe ce cheltuie anual 125.000 de euro
23:32
Nici în vremuri de CRIZĂ, Ion Țiriac nu se uită la bani când vine vorba de capricii. Pe ce cheltuie anual 125.000 de euro
EXTERNE Ce spun Netanyahu și Putin despre faptul că TRUMP nu a primit Nobelul pentru Pace /Reacția președintelui SUA
22:31
Ce spun Netanyahu și Putin despre faptul că TRUMP nu a primit Nobelul pentru Pace /Reacția președintelui SUA
FINANCIAR Tinerii români strâng cureaua după SCUMPIRILE „bolojaniste”:„Am renunțat la Netflix. Am renunțat să mai comand de la Glovo. Am redus ieșirile în oraș”
22:28
Tinerii români strâng cureaua după SCUMPIRILE „bolojaniste”:„Am renunțat la Netflix. Am renunțat să mai comand de la Glovo. Am redus ieșirile în oraș”
EXTERNE Germania, o țară fantastică, dar scumpă. Cât a ajuns să cheltuiască lunar o FAMILIE pentru a duce o viață decentă, în 2025
22:05
Germania, o țară fantastică, dar scumpă. Cât a ajuns să cheltuiască lunar o FAMILIE pentru a duce o viață decentă, în 2025
VIDEO Melania Trump a negociat direct cu Vladimir PUTIN /Opt copii ucraineni au fost repatriați datorită eforturilor ei
21:57
Melania Trump a negociat direct cu Vladimir PUTIN /Opt copii ucraineni au fost repatriați datorită eforturilor ei
Sari la bara de unelte