Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: Mesajul transmis de Ambasada Rusiei în România

15 aug. 2025, 23:43, Actualitate
A început de ceva timp întâlnirea lui Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska. Iată ce mesaj a transmis Ambasada Rusiei în România.

Toți ochii sunt ațintiți pe această întâlnire istorică dintre liderul american și liderul rus. De asemenea, Ambasada Rusiei în România a transmis un mesaj pe pagina de Facebook. În mesaj se arată cine anume participă la această întâlnire istorică.

„A început întâlnirea bilaterală dintre Vladimir Putin și Donald Trump  La discuții participă și Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, Consilierul Președintelui Rusiei, Iuri Ușakov, Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, și Trimisul Special al Președintelui SUA, Stephen Witkoff”, se arată pe pagina de Facebook a Ambasada Rusiei în România.

