Ministerul Finanțelor a publicat lista investițiilor publice semnificative. Care sunt proiectele prioritare în 2026

09 ian. 2026, 16:34, Economic
Alexandru Nazare

Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice semnificative. Documentul centralizează proiectele care au o valoare totală de peste 100 de milioane de lei. Lista publicată de minister include continuarea lucrărilor la trei autostrăzi, trei spitale regionale și modernizarea și reabilitarea unor căi ferate. 

Lista publicată de Ministerul Finanțelor are rolul de instrument de monitorizare și transparență și este utilizată pentru evaluarea eficienței cheltuielilor de capital și a impactului economic generat. La începutul lunii ianuarie 2026, portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde de lei. Proiectele sunt ierarhizate în funcție de punctajul obțiut în urma evaluării idicatorilor tehnico-economici.

Autostrăzile A7, A1 și A8 sunt printre cele mai importante investiții

În zona infrastructurii rutiere, printre proiectele aflate în topul priorităților se regăsesc autostrăzile A7, A1 și A8, considerate investiții esențiale pentru conectivitatea regională și pentru fluidizarea transportului de mărfuri și persoane. De asemenea, în infrastructura ferioviară sunt prioritarea modernizarea liniei Caransebeș-Timișoara-Arad și reabilitarea linei Brașov-Sighișoara. Sectorul sănătății rămâne un pilon important al investițiilor publice iar proiectele pun accentul pe construcția Spitalelor Regionale de Urgență din Iași, Cluj-Napoca și Craiova, alături de alte unități spitalicești noi finanțate prin programe strategice.

Un alt obiectiv major se leagă de transportul urban unde este prevăzută extinderea rețelei de metrou prin Magistrala 6 care va asigura legătura cu Aeroportul Internațional Henri Conadă. Lista include și proiecte din domeniul managementului apelor și mediului care urmăresc lucrări de protecție a zonei costiere și amenajări hidrografice cu risc ridicat de inundații. Ministrul Finanțelor spune că monitorizează permanent execuția proiectelor pentru a asigura o alocare bugetară optimă și pentru a sprijinii ordonatorii de credite în atingerea jaloanelor de performanță.

