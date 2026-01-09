🚨 Noi proteste de amploare izbucnesc în Iran după rugăciunile de vineri. Morți și răniți printre protestatari și forțele de ordine

17:19 UPDATE: Deconectarea de la internet a fost prelungită La ordinul comandamentului cibernetic, închiderea totală a internetului va fi prelungită—va dura cel puțin până mâine.

În a 12-a zi de proteste în Iran, accesul la internet este blocat în întreaga țară după mai bine de 18 ore, informează Cloudflare. Totuși, unele date arată că traficul de internet a repornit la nivel scăzut în unele zone în jurul orelor dimineții.

Protestele anti-Khamenei au erupt din nou după Rugăciunea de Vineri și chiar s-au extins în regiunile sud-estice ale țării. Filmările raportate de BBC Persian arată cum protestatarii s-au adunat în orașul Zahedan din provincia Sistan-Baluchestan.

Unii manifestanți strigă „moarte dictatorului”, făcând referință la liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Știre în curs de actualizare