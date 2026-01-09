Prima pagină » Știri externe » Noi proteste de amploare izbucnesc în Iran după rugăciunile de vineri. Morți și răniți printre protestatari și forțele de ordine

🚨 Noi proteste de amploare izbucnesc în Iran după rugăciunile de vineri. Morți și răniți printre protestatari și forțele de ordine

09 ian. 2026, 16:34, Știri externe
17:19

UPDATE: Deconectarea de la internet a fost prelungită

La ordinul comandamentului cibernetic, închiderea totală a internetului va fi prelungită—va dura cel puțin până mâine.

În a 12-a zi de proteste în Iran, accesul la internet este blocat în întreaga țară după mai bine de 18 ore, informează Cloudflare. Totuși, unele date arată că traficul de internet a repornit la nivel scăzut în unele zone în jurul orelor dimineții.

Protestele anti-Khamenei au erupt din nou după Rugăciunea de Vineri și chiar s-au extins în regiunile sud-estice ale țării.  Filmările raportate de BBC Persian arată cum protestatarii s-au adunat în orașul Zahedan din provincia Sistan-Baluchestan.

Unii manifestanți strigă „moarte dictatorului”, făcând referință la liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Știre în curs de actualizare 

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Un lider al opoziției din Franța cere retragerea țării din NATO
17:56
Un lider al opoziției din Franța cere retragerea țării din NATO
FLASH NEWS Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă
17:46
Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă
FLASH NEWS Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
17:34
Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
RĂZBOI Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA
17:33
Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA
ULTIMA ORĂ Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă
17:07
Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă
ENERGIE Donald Trump îi cheamă la Casa Albă pe magnații petrolului ca să-i convingă să investească în Venezuela, dar aceștia evită angajamentele ferme
16:40
Donald Trump îi cheamă la Casa Albă pe magnații petrolului ca să-i convingă să investească în Venezuela, dar aceștia evită angajamentele ferme
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Cancan.ro
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Pauza de prânz de la birou nu trebuie ocolită. Iată de ce
DESTINAȚII Câți bani a cheltuit un român ca să trăiască o lună în Vietnam. Pe ce a dat cei mai mulți bani
18:05
Câți bani a cheltuit un român ca să trăiască o lună în Vietnam. Pe ce a dat cei mai mulți bani
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
17:54
Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
EXTERNE „Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea
17:38
„Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea
SĂNĂTATE Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova
17:35
Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova
UTILE Te trezești în mijlocul nopții? Iată ce problemă de sănătate s-ar putea să ai
17:34
Te trezești în mijlocul nopții? Iată ce problemă de sănătate s-ar putea să ai
UTILE Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Amenzi de până la 500 de lei. Ce prevede legea în România
17:17
Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Amenzi de până la 500 de lei. Ce prevede legea în România

Cele mai noi

Trimite acest link pe