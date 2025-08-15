Războiul mut dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce ascund GESTURILE celor mai puternici oameni ai planetei

După o așteptare de 10 minute, timp în care televiziunile prezentau în ferestre ușile celor două avioane, Donald Trump apare relaxat și coboară degajat scările. E urmat la câteva secunde de Vladimir Putin care calcă apăsat și foarte sigur pe el.

„Donald Trump e foarte relaxat, așa cum ne-a obișnuit, întregul său comportament denotă acest comportament informal. E și cu sacoul desfăcut, nu se formalizează absolut deloc. Putin coboară așezându-se ușor de pe un picior pe altul, ceea ce arată foarte mare hotărâre.”, arată analiza fostului ofițer SRI, Paul Herinean, expert în limbaj nonverbal

Expert: Trump își prezintă cel mai mare atu – ego-ul

Donald Trump ajunge primul la punctul de întâlnire și îl așteaptă zâmbind pe omologul său rus. Îl aplaudă simbolic, un gest care îi este foarte caracteristic președintelui american, apoi îi întinde mâna lui Vladimir Putin.

„Practic, Trump îi oferă mâna, ceea ce este practic fundamentul acestei întâlniri. Se bat pe umeri, Vladimir Putin vine, probabil, cu niște glume. Îi atinge din nou mâna, Donald Trump. Această parte de comunicare informală a lui Donald Trump, deși pare o vulnerabilitate, în același timp, poate să reprezinte și cel mai mare atu, adică ego-ul pe care îl are. Asta înseamnă că în orice negociere pe care o poartă va încerca să obțină ceea ce și-a propus.”, explică specialistul în comunicare nonverbală

Expert: Sunt ca doi prieteni care s-au revăzut