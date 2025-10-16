Prima pagină » Sport » Andrew Tate, din arest la domiciliu în România, direct în RINGUL din Dubai la gala Misfits 23. Cine e campionul la box cu care va lupta influencerul

Andrew Tate, din arest la domiciliu în România, direct în RINGUL din Dubai la gala Misfits 23. Cine e campionul la box cu care va lupta influencerul

Mihai Tănase
16 oct. 2025, 09:28, Sport
Andrew Tate, din arest la domiciliu în România, direct în RINGUL din Dubai la gala Misfits 23. Cine e campionul la box cu care va lupta influencerul
Andrew Tate - Foto: Profimedia images

Controversatul influencer Andrew Tate, aflat sub control judiciar în România, va urca pentru prima dată într-un ring de box profesionist. Fostul campion mondial la kickboxing va lupta pe 20 decembrie, în gala Misfits 23 din Dubai, împotriva actualul deținător al centurii la categoria grea.

Andrew Tate, cunoscutul influencer pentru declarațiile sale acide la adresa femeilor, își face debutul în boxul profesionist.

Tate va fi cap de afiș al galei Misfits 23, programată pe 20 decembrie 2025, la Coca-Cola Arena din Dubai (Emiratele Arabe Unite), relatează Mirror Fighting.

Britanicul în vârstă de 38 de ani, fost campion mondial la kickboxing, va înfrunta Chase DeMoor, actualul campion Misfits la categoria grea.

DeMoor, în vârstă de 29 de ani, este actor, prezentator TV și sportiv american, deținând un palmares impresionant: 8 victorii din 14 meciuri și o serie neîntreruptă de succese în ultimii doi ani.

„Dacă Andrew Tate vrea să demonstreze ceva, acesta este momentul. Chase DeMoor este un adversar redutabil, campionul actual, iar publicul din Dubai va avea parte de un spectacol de top”, au declarat organizatorii galei Misfits.

Prima gală de box profesionist pentru Andrew Tate

Evenimentul Misfits 23 este organizat de platforma de divertisment Misfits Boxing, fondată de KSI și Mams Taylor, în colaborare cu promotorul de box Kalle Sauerland.

Galele Misfits au devenit populare pentru combinația dintre sport și divertisment online, aducând în ring influenceri și sportivi celebri.

Arena din Dubai, unde va avea loc meciul, a găzduit în 2022 și spectacolul demonstrativ dintre Floyd Mayweather Jr. și Deji Olatunji, eveniment sold out.

Problemele penale ale lui Andrew Tate în România

Debutul sportiv al lui Tate vine în contextul unui șir de scandaluri judiciare. Influencerul se află în arest la domiciliu în România, fiind acuzat de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat.

Alături de fratele său, Tristan Tate, a fost reținut în decembrie 2022 de procurorii DIICOT, într-un dosar care a făcut înconjurul lumii.

Deși procurorii români i-au prelungit controlul judiciar, frații Tate au părăsit România în februarie 2025, plecând cu un avion privat spre SUA, apoi în Dubai, unde s-au stabilit temporar. Ulterior, DIICOT a confirmat oficial ridicarea interdicției de a părăsi țara, după ce informația apăruse deja în presă.

În luna mai, unul dintre avocații celor doi a declarat că „o parte dintre acuzațiile formulate în România au fost retrase de procurorii români”, însă procesul continuă. Andrew Tate susține în continuare că este victima unei conspirații internaționale.

Mediafax
