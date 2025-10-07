Interlopii Moldovei se amenință pe TikTok. Adrian „Beleaua” CORDUNEANU îl provoacă, din nou, pe temutul Băcăuanu

Conflictul dintre două nume cunoscute din lumea interlopă a Moldovei a revenit în prim-plan și ține capul de afiș al vieții mondene. Adrian „Beleaua” Corduneanu a lansat, din nou, o provocare la adresa temutului Cătălin Băcăuanu.

Schimbul de replici dintre cei doi a avut loc în mediul online, acolo unde Corduneanu și-a arătat forța.

Băcăuanu, chemat pe „interval” de Corduneanu

Rivalitatea dintre Băcăuanu și Corduneanu este mai veche, dar până acum conflictul nu a escaladat într-o confruntare oficială în ring. Însă recenta victorie a lui Băcăuanu într-un meci de box disputat într-o gală a stârnit „Beleaua”. Corduneanu a postat un clip în care îl invită pe rivalul său la o luptă pe reguli de stradă, fără mănuși, arătându-se dispus să intre în cușcă și la reguli MMA.

„Să intre cu mine în cușcă, să-i arăt eu probă de șmecherie și de smardoială. Accept să intru cu oricine în cușcă, să mă bat și fără mănuși. Să îmi accepte să ne batem în cel mai scurt timp. Multă lume vrea să vadă lupta asta – fără bani, ca să nu mai spună că nu are bani. Nu am nimic cu nimeni personal. Dacă sunt invitat de careva, eu, în secunda asta, eu accept, cu oricine, pe reguli de MMA. Eu îl invit, să vă arăt bătaie! Să vină să ne batem când vrea el. După aia, care mă invită, îi iau pe toți la rând”, a răbufnit într-un videoclip Adrian Corduneanu.

Replica lui Băcăuanu nu a întârziat. Acesta a spus că ar fi dispus la o confruntare, dar a exprimat îndoieli că adversarul își va duce la capăt declarațiile războinice – „El nu se bate cu nimeni, oricum, eu nu vreau să-i dau valoare lui ăsta. Mi-ar face plăcere să se bată cu mine, să-i scot figurile din cap. El e vai de soarta lui. Face regii de alea ca în 2000. El este un desen animat”.

Nu este prima dată când între cele două tabere apar oferte și provocări spectaculoase. Toamna trecută, Corduneanu declara că a pus pe masă 100.000 de euro pentru o luptă cu Băcăuanu, propunând ca cel care câștigă să ia toți banii. Atunci, „Beleaua” se arăta pregătită să se întâlnească oriunde cu Băcăuanu: la Iași, la Brașov sau „la mijloc”, scrie bzi.ro.

Rivalitatea dintre cele două clanuri interlope este destul de veche, în trecut existând confruntări, atacuri, incidente violente și intervenții ale Poliției în luptele lor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Oferta de nerefuzat” a Clanului Corduneanu. „O să te caut eu să îți dau niște cuțite cât de curând”

Sute de INTERLOPI care au participat la NUNTA temutului Ghenosu, verificați de Poliție chiar în fața localului. Detalii exclusive de la petrecere