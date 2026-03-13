MApN. Armata nu confirmă resturi de drone pe teritoriul României. Misiunea de căutare s-a încheiat

Echipe ale Ministerului Apărării Naționale au finalizat activitățile de verificare în zonele din județul Tulcea. Cercetările desfășurate în teren de specialiști ai MApN nu au confirmat prezența unor resturi de drone sau a altor elemente asociate unor astfel de aparate.

Sistemele radar ale MApN au detectat vineri, în jurul orei 10.00, ținte aeriene la nord de județul Tulcea, în zona Chilia Veche-Vâlcove. Armata a ridicat în aer două aeronave F-16. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian, transmite MApN.

La ora 10.05 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

În urma verificărilor efectuate, echipele de căutare și-au încheiat misiunea în zonele semnalate.

Ministerul Apărării Naționale menține măsuri de monitorizare permanentă a situației din proximitatea spațiului aerian național și cooperează cu instituțiile responsabile pentru gestionarea oricăror situații care pot apărea, se arată în comunicatul oficial.

