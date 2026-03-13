Un fost premier din Republica Moldova dezvăluie că a vrut să se sinucidă. Care a fost motivul pentru care aproape și-a pus capăt zilelor

Olga Borșcevschi
13 mart. 2026, 18:59, Știri externe

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, a vorbit despre ceea ce a numit „cel mai regretabil moment” din viața sa, afirmând că a luat în trecut decizia de a-și pune capăt zilelor. „A fost din cauza că nu am avut tăria să suport neputința”, a spus liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova. Afirmațiile au fost făcute în cadrul ediției din 13 martie a podcast-ului „Neredactat”.

„Cel mai jos moment al vieții mele și cel mai regretabil moment a fost este când am luat decizia să plec, să mă sinucid. A fost din cauza că nu am avut tăria să suport neputința, durerea căderii.

Atuncă când un bărbat, care era în putere să-și asigure familia, să-și protejeze femeia, ajunge neputincios total și să știi că părinții împrumută bani ca să-ți trimită colet, este foarte greu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, el m-a ținut în viață”, a declarat Vlad Filat.

Vlad Filat a fost prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 2009 – 2013.

În octombrie 2015, fostul premier a fost lipsit de imunitatea parlamentară, fiind cercetat penal. În același timp, acesta a demisionat din funcția de președinte al PLDM.

În 2016, Vlad Filat a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru trafic de influență și corupție pasivă, însă a fost eliberat condiționat pe 3 decembrie 2019. Totodată, judecătorii au anulat decizia de privare a lui Filat de Ordinul Republicii și interdicția de cinci ani de a ocupa anumite funcții.

Filat a revenit la conducerea PLDM în august 2020.

