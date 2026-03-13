Franța și Italia au inițiat discuții diplomatice cu Teheranul pentru a negocia un acord care să permită trecerea în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, o mișcare care vine pe fondul unei crize energetice majore, după ce traficul prin strâmtoare a fost aproape complet blocat în urma escaladării conflictului dintre Iran, SUA și Israel.

Prin aceste acțiuni diplomatice, Roma și Parisul încearcă să obțină garanții de securitate pentru navele comerciale și petroliere, în speranța reluării livrărilor de energie din Golf. Deși Financial Times a raportat implicarea ambelor țări, surse din Ministerul de Externe al Italiei au negat inițial participarea oficială la aceste discuții.

Ormuz, locul prin care trece o cincime din energia mondială

Transporturile prin Strâmtoare, o rută prin care se transportă aproximativ 25% din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii, sunt blocate după atacurile iraniene asupra petrolierelor și promisiunea noului lider suprem de la Teheran de a menține închis acest punct de trecere.

Capitalele europene au deschis discuțiile provizorii în încercarea de a relua exporturile de petrol și gaze fără a extinde conflictul, au declarat pentru FT trei oficiali informați despre discuții, în timp ce companiile de transport maritim se uită la marinele occidentale pentru a oferi potențiale escorte pentru petrolierele lor.

Iranul a permis deja trecerea navelor din țări care nu sunt implicate în operațiunile militare americano-israeliene, precum India, Bangladesh sau China. Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale pe 12 martie, Mojtaba Khamenei a reafirmat intenția Iranului de a menține Strâmtoarea blocată și de a folosi această „pârghie” împotriva adversarilor. Autoritățile iraniene au avertizat că vor „da foc” oricărei nave care tranzitează strâmtoarea fără permisiune explicită.

Blocada din Strâmtoarea Ormuz adâncește criza energetică din Europa

În timp ce depozitele de gaze ale UE au scăzut cu aproximativ 29%, prețul petrolului se menține vineri seara la peste 100 de dolari/baril, în timp ce prețul gazelor s-a mărit cu 75%, crescând vulnerabilitatea Europei în fața blocajului din Strâmtoarea Ormuz. Săptămâna aceasta, Agenția Internațională a Energiei (IEA) a anunțat eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice pentru a tempera creșterea prețurilor.

Italia, Franța și Grecia au nave de război în Marea Roșie, ca parte a misiunii de protecție navală Aspides a UE. Însă nicio marină europeană nu este pregătită să escorteze nave prin Ormuz, au declarat oficialii, dacă există riscul unui atac, de teama escaladării războiului.

