În plină austeritate, bugetul de stat pentru 2026 aduce creșteri consistente pentru mai multe ministere, dar în special pentru cele aflate în portofoliul USR. În unele cazuri, alocările cresc spectaculos, cu peste 70% față de anul precedent. În oglindă, domenii sensibile și chiar mai în nevoie de fonduri, precum Sănătatea, pierd miliarde de lei, iar Educația primește doar o creștere modestă.

Creșteri consistente la ministerele controlate de USR

Datele din proiectul de buget arată că majoritatea ministerelor conduse de miniștrii USR beneficiază de alocări mai generoase în 2026.

Cea mai mare creștere procentuală apare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care ajunge la 12,63 miliarde de lei, în creștere cu 72,33% față de cele 7,33 miliarde de lei din anul anterior. Creșterea reflectă în principal accentul pus de guvern pe absorbția fondurilor europene și pe finanțarea proiectelor de infrastructură și dezvoltare.

Și Ministerul Economiei beneficiază de un salt bugetar important: 3,68 miliarde de lei, cu 59,40% mai mult decât în 2025, când bugetul era de 2,31 miliarde de lei.

Bugetul Ministerului Mediului crește și el, de la 5,27 miliarde lei la 5,95 miliarde lei, adică o majorare de 12,79%.

Unul dintre cele mai consistente bugete rămâne cel al Ministerului Apărării Naționale, care urcă de la 42,38 miliarde lei la 49,37 miliarde lei, o creștere de 16,49%. România continuă astfel politica de majorare a cheltuielilor pentru apărare, într-un context regional tensionat și în linie cu angajamentele din cadrul NATO.

Excepția: Ministerul Afacerilor Externe

Singura instituție din această zonă care pierde bani este Ministerul Afacerilor Externe. Bugetul scade ușor, de la 1,68 miliarde lei la 1,60 miliarde lei, adică o reducere de 5,14%.

În oglindă, Sănătatea pierde miliarde

În contrast cu aceste creșteri, Ministerul Sănătății suferă una dintre cele mai mari tăieri din bugetul pe 2026.

Alocarea scade de la 26,14 miliarde lei la 22,78 miliarde lei, ceea ce înseamnă o reducere de 12,87%, adică peste 3 miliarde de lei mai puțin pentru sistemul sanitar.

Reducerea apare în condițiile în care sectorul medical continuă să se confrunte cu deficit de personal și cu presiuni financiare mari pentru spitale și programe de sănătate.

Educația primește doar o creștere modestă

În cazul Ministerului Educației, bugetul ajunge la 64,78 miliarde lei, în creștere cu 5,78% față de anul precedent, când alocarea era de 61,24 miliarde lei. Deși este o majorare, ritmul este mult mai redus comparativ cu creșterile spectaculoase de la alte ministere.

Cine sunt câștigătorii bugetului pe 2026

Dacă analizăm strict alocările, clasamentul ministerelor câștigătoare arată astfel:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene –> +72,33% Ministerul Economiei –> +59,40% Ministerul Apărării –> +16,49% Ministerul Mediului –> +12,79%

La polul opus se află Ministerul Afacerilor Externe, cu o scădere de peste 5%.

Guvernul Bolojan taie banii pentru biserici din bugetul pe 2026. Cum ar putea fi afectate proiectele și comunitățile religioase

Războiul pe buget trece din Coaliție, în Parlament. PSD a cerut 3,4 miliarde pentru pachetul social, Finanțele dau doar 1,7. Manole cere bani în plus

Bugetul pe 2026 a fost adoptat, în cele din urmă, de Guvern. Bolojan a anunțat investiții, compensări pentru transportatori și creșterea salariului minim de la 1 iulie