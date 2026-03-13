În plină austeritate, ministerele conduse de USR primesc mai mulți bani. Bolojan le-a crescut bugetele și cu 70% în unele cazuri. La Sănătate, bugetul a fost tăiat cu 12%. Gândul prezintă cifrele

13 mart. 2026, 18:47, Știri politice
În plină austeritate, ministerele conduse de USR primesc mai mulți bani. Bolojan le-a crescut bugetele și cu 70% în unele cazuri. La Sănătate, bugetul a fost tăiat cu 12%. Gândul prezintă cifrele

În plină austeritate, bugetul de stat pentru 2026 aduce creșteri consistente pentru mai multe ministere, dar în special pentru cele aflate în portofoliul USR. În unele cazuri, alocările cresc spectaculos, cu peste 70% față de anul precedent. În oglindă, domenii sensibile și chiar mai în nevoie de fonduri, precum Sănătatea, pierd miliarde de lei, iar Educația primește doar o creștere modestă.

Creșteri consistente la ministerele controlate de USR

Datele din proiectul de buget arată că majoritatea ministerelor conduse de miniștrii USR beneficiază de alocări mai generoase în 2026.

Cea mai mare creștere procentuală apare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care ajunge la 12,63 miliarde de lei, în creștere cu 72,33% față de cele 7,33 miliarde de lei din anul anterior. Creșterea reflectă în principal accentul pus de guvern pe absorbția fondurilor europene și pe finanțarea proiectelor de infrastructură și dezvoltare.

Și Ministerul Economiei beneficiază de un salt bugetar important: 3,68 miliarde de lei, cu 59,40% mai mult decât în 2025, când bugetul era de 2,31 miliarde de lei.

Bugetul Ministerului Mediului crește și el, de la 5,27 miliarde lei la 5,95 miliarde lei, adică o majorare de 12,79%.

Unul dintre cele mai consistente bugete rămâne cel al Ministerului Apărării Naționale, care urcă de la 42,38 miliarde lei la 49,37 miliarde lei, o creștere de 16,49%. România continuă astfel politica de majorare a cheltuielilor pentru apărare, într-un context regional tensionat și în linie cu angajamentele din cadrul NATO.

Excepția: Ministerul Afacerilor Externe

Singura instituție din această zonă care pierde bani este Ministerul Afacerilor Externe. Bugetul scade ușor, de la 1,68 miliarde lei la 1,60 miliarde lei, adică o reducere de 5,14%.

În oglindă, Sănătatea pierde miliarde

În contrast cu aceste creșteri, Ministerul Sănătății suferă una dintre cele mai mari tăieri din bugetul pe 2026.

Alocarea scade de la 26,14 miliarde lei la 22,78 miliarde lei, ceea ce înseamnă o reducere de 12,87%, adică peste 3 miliarde de lei mai puțin pentru sistemul sanitar.

Reducerea apare în condițiile în care sectorul medical continuă să se confrunte cu deficit de personal și cu presiuni financiare mari pentru spitale și programe de sănătate.

Educația primește doar o creștere modestă

În cazul Ministerului Educației, bugetul ajunge la 64,78 miliarde lei, în creștere cu 5,78% față de anul precedent, când alocarea era de 61,24 miliarde lei. Deși este o majorare, ritmul este mult mai redus comparativ cu creșterile spectaculoase de la alte ministere.

Cine sunt câștigătorii bugetului pe 2026

Dacă analizăm strict alocările, clasamentul ministerelor câștigătoare arată astfel:

  1. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene –>  +72,33%

  2. Ministerul Economiei –>  +59,40%

  3. Ministerul Apărării –>  +16,49%

  4. Ministerul Mediului –>  +12,79%

La polul opus se află Ministerul Afacerilor Externe, cu o scădere de peste 5%.

Guvernul Bolojan taie banii pentru biserici din bugetul pe 2026. Cum ar putea fi afectate proiectele și comunitățile religioase

Războiul pe buget trece din Coaliție, în Parlament. PSD a cerut 3,4 miliarde pentru pachetul social, Finanțele dau doar 1,7. Manole cere bani în plus

Bugetul pe 2026 a fost adoptat, în cele din urmă, de Guvern. Bolojan a anunțat investiții, compensări pentru transportatori și creșterea salariului minim de la 1 iulie

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
16:16
Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
CONTROVERSĂ Cum răspunde Ilie Bolojan profesorilor care amenință cu boicotul simulărilor pentru Examenele Naționale
15:56
Cum răspunde Ilie Bolojan profesorilor care amenință cu boicotul simulărilor pentru Examenele Naționale
FLASH NEWS Cum i-a răspuns Bolojan Olguței Vasilescu după ce primarul Craiovei s-a luat de mama premierului: Dacă tot ați venit până aici, puneți alte întrebări
15:41
Cum i-a răspuns Bolojan Olguței Vasilescu după ce primarul Craiovei s-a luat de mama premierului: Dacă tot ați venit până aici, puneți alte întrebări
REACȚIE Patrick André de Hillerin semnează un text dur după vizita lui Zelenski la București: Exista șansa să fim din cale afară de imbecili/ Ce dracu avem?/ Ce e cu noi?
15:11
Patrick André de Hillerin semnează un text dur după vizita lui Zelenski la București: Exista șansa să fim din cale afară de imbecili/ Ce dracu avem?/ Ce e cu noi?
MESAJ Pilotul de 30 de ani care a murit încercând să salveze un câine, avansat post-mortem de ministrul Apărării: „Zbor lin, Palf!”
14:26
Pilotul de 30 de ani care a murit încercând să salveze un câine, avansat post-mortem de ministrul Apărării: „Zbor lin, Palf!”
FLASH NEWS Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg: „România încurajează creșterea investițiilor americane”
14:14
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg: „România încurajează creșterea investițiilor americane”
Mediafax
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Digi24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Cancan.ro
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat cum reușesc furnicile nocturne să călătorească
ACTUALITATE MApN. Armata nu confirmă resturi de drone pe teritoriul României. Misiunea de căutare s-a încheiat
18:38
MApN. Armata nu confirmă resturi de drone pe teritoriul României. Misiunea de căutare s-a încheiat
JUSTIȚIE O femeie din Suceava s-a căsătorit de două ori în şase luni, fără să divorțeze niciodată. Acum este cercetată pentru bigamie
18:10
O femeie din Suceava s-a căsătorit de două ori în şase luni, fără să divorțeze niciodată. Acum este cercetată pentru bigamie
FLASH NEWS Cuba cedează sub presiunea lui Trump. Președintele Díaz-Canel recunoaște că poartă discuții cu SUA pentru a evita „o criză existențială”
18:07
Cuba cedează sub presiunea lui Trump. Președintele Díaz-Canel recunoaște că poartă discuții cu SUA pentru a evita „o criză existențială”
VIDEO Alunecarea de teren de la Slatina este în continuare activă. Pământul stă să înghită străzile din zona calmitată
18:01
Alunecarea de teren de la Slatina este în continuare activă. Pământul stă să înghită străzile din zona calmitată
FLASH NEWS Circ în Consiliul Local Slatina, după votul de interzicere a păcănelelor. Aleșii locali s-au înjurat, s-au filmat și puțin a lipsit să se ia și la bătaie
17:53
Circ în Consiliul Local Slatina, după votul de interzicere a păcănelelor. Aleșii locali s-au înjurat, s-au filmat și puțin a lipsit să se ia și la bătaie
SĂRBĂTORI Preparatele care au devenit tot mai căutate, în post. Ce preferă românii în aceste perioade de abstinență alimentară 
17:52
Preparatele care au devenit tot mai căutate, în post. Ce preferă românii în aceste perioade de abstinență alimentară 

Cele mai noi

Trimite acest link pe