Invitatul care a impresionat-o teribil pe Denise Rifai. ”Eu mi-am schimbat părerea despre el”

Denise Rifai a mărturisit că a fost plăcut impresionată de Niolae Guță. Interpretul de manele a fost invitat recent la emisiunea vedetei.



Denise Rifai prezintă emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la postul de televiziune Kanal D. De când a început emisiunea respectivă, Denise Rifai a avut invitați din diverse domenii, de la politică la medicină și showbiz. La emisiunea pe care o moderează la Kanal D, Denise Rifai poartă doar ținute de culoare neagră.

Denise Rifai a lucrat anterior la postul de televiziune Realitatea.

Vedeta a mărturisit, pentru revista Viva, că a fost plăcut surprinsă de manelistul Nicolae Guță, pe care l-a avut recent invitat la emisiunea pe care o moderează la Kanal D.

Invitatul care a impresionat-o teribil pe Denise Rifai. ”Este talent pur”

”Emisiunea cu Nicolae Guță a fost, pentru mine, o nouă lecție de viață. Din nou mi-am dat seama cât de mult iubesc să fac emisiunea asta. În primul rând, omul acesta are o voce extraordinară, rămâi fără cuvinte când cântă, la rece, o doină, când îi auzi modulațiile din voce. Este talent pur! Și nu doar asta m-a impresionat, ci și modul în care el și-a construit viața, prin experiențele pe care le-a avut, cum s-a autoeducat. Eu mi-am schimbat părerea despre el și cred că, odată cu mine, toți cei care-au văzut emisia și nu-l plăceau”, a mărturisit Denise Rifai.



Vedeta a explicat și ce o dereanjează la unii invitați la emisiunea sa:

”La polul opus lui Nicolae Guță sunt și oameni care vin, pentru că vor să fie la 40 de întrebări, și încearcă să aștearnă o anume imagine pe care vor ca oamenii de acasă să o aibă despre ei, chestie care nu are cum să le iasă. Pentru că, în primul rând, camera nu poți s-o minți, pe mine nu poți să mă minți și cei de acasă se prind”.