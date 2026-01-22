Ion Cristoiu a ajuns la urgențe. Publicistul a suferit o accidentare și a avut nevoie de ajutorul medicilor. În ce stare se află

Ion Cristoiu a ajuns la urgențe, după ce a alunecat pe gheață în drum spre birou. Publicistul și-a dislocat umărul și a avut nevoie de intervenția medicilor. Acesta a petrecut ore bune la spital.

Zăpada din ultimele zile și ploaia cu gheață de azi au transformat străzile și trotuarele din București în adevărate derdelușuri.

Mai multe persoane au suferit accidentări în Capitală, iar una dintre victime a fost chiar Ion Cristoiu, în vârstă de 77 de ani.

În jurul pranzului, publicistul a plecat de acasă spre birou. La un moment dat, un pas greșit l-a trimis direct la urgențe. A încăput pe mâna medicilor, care au reușit, sub anestezie, să-i repoziționeze umărul.

Cristoiu a petrecut mai bine de 4 ore la spital și, în cele din urmă, a fost externat, cu o rețetă de analgezice, în cazul în care durerile persistă. Acum se află în afara oricărui pericol.

Ion Cristoiu a declarat, pentru Gândul, că adevărata durere a sa a fost că a s-a decuplat pentru câteva ore de la realitate și nu a știut ce s-a mai întâmplat în lume.