Ion Cristoiu comentează prezența Oanei Țoiu la dineul lui Marco Rubio:”Ea, săraca, vrea să-și facă selfie cu toți/Că poate miercuri nu mai e ministru”

Publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre următorul eveniment de pe agenda Oanei Țoiu la Washington, care include un dineu, organizat de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, la care este posibil să participe și Serghei Lavrov.

„Să îi transmiteți că singurul lucru interesant la ONU este restaurantul. Nu Adunarea Generală…Când îl va vedea pe Lavrov, leșină. N-are nicio verticalitate. Pentru ea totul e nou. S-a văzut ea la ONU. Când ajunge ea la pupitrul ăla. Ea este încă timidă…A venit și ea din Orhei: „Sunt la ONU, l-am văzut pe Lavrov”. Ea, săraca vrea să-și facă selfie cu toți. Știți de ce? Că poate miercuri nu mai e ministru”,a declarat Ion Cristoiu.

