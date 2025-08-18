Ion Cristoiu explică planul secret gândit de Nicușor Dan: „Pregătește terenul pentru un partid conservator”

Ion Cristoiu, invitat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată de Gândul, a declarat, referitor la acțiunile recente ale președintelui Nicușor Dan că acesta”pregătește terenul pentru un partid conservator”. Vizionați emisiunea integral AICI.

„Nu cumva el pregătește terenul unui partid conservator și pe care-l va prelua el?

Ce ne transmite imaginea lui? Avem un tată cu doi copii, de familie tradițională. El ne transmite nouă o imagine de tătic de familie. Scot suveranismul. O altă parte a mișcărilor din Europa este conservatorismul.

Nu cumva el pregătește terenul unui partid conservator și pe care-l va prelua el? La ora actuală, din punctul de vedere al interesului național, avem nevoie de un nou partid care să fie conservator-trumpist. Vance nu e și el cu copiii?

România este într-o situație de criză, problema este că noi nu putem face nimic acum pentru că viața politicfă este blocată. Dar nici PSD nu se poate combina cu AUR și avem o situație de blocaj. Dar dacă se face un partid care ia bucăți din fiecare partid și care trebuie să fie conservator?”, a declarat Ion Cristoiu.