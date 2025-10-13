Ion Cristoiu: „În Orientul Mijlociu este o situație complet nefavorabilă Israelului”

Devine o situație complet nefavorabilă Israelului, spune Ion Cristoiu, scriitor și publicist, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi aici emisiunea completă.

”În Orientul Milociu este o situație complet nefavorabilă Israelului. În primul rând, în primul an, Bibi Netanyahu a făcut un genocid acolo. Nu a reacționat nimeni. După 1858 , Israelul nu și-a putut permite să facă ce vrea, ca acum, pentru că săreau Iordania, Qatar, Egipt. Deci de data aceasta, singura forță care putea să îl oprească erau americanii.”, spune Ion Cristoiu.

Acordul de încetare a focului, intrat în vigoare în Gaza, prevede eliberarea de către Hamas a tuturor celor 48 de ostatici israelieni și străini pe care gruparea încă îi mai deține după doi ani de război.