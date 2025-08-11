Prima pagină » Actualitate » Ion Cristoiu – Lupii planetei se întâlnesc, Nicușor petrece la “festivalul lupilor”! |Ai aflat! cu Ionuț Cristache

🚨 Ion Cristoiu – Lupii planetei se întâlnesc, Nicușor petrece la “festivalul lupilor”! |Ai aflat! cu Ionuț Cristache

Luiza Dobrescu
11 aug. 2025, 14:54, Video
Ion Cristoiu - Lupii planetei se întâlnesc, Nicușor petrece la “festivalul lupilor”! |Ai aflat! cu Ionuț Cristache
Actualizări
16:24

Istoria e de genul feminin

Să rămânem între noi acest motto: Istoria e de genul feminin.

16:19

Dacă el trece în opoziție, nu mai rămâne din el

Dacă el trece în opoziție, nu mai rămâne din el. Toți fug în alt partid.

La PSD, a fost, la început, acum au intrat și el și primari USR. Spuneți-mi și mie un PSD-ist convins!

La fanii lui Călin Georgescu vezi credință. La USR-iști. Cu rațiunea, nu faci politică.

Adevăratul capitalist a fost Ionel Brătianu, pentru că el a reprezentat băncile.

16:15

Ce face PSD?

Este URSS. De ce s-a destrămat?

Dacă te uiți la PSD, el acoperă așa: de la naționalismul de tip Vadim până la USR. Are stânga, extremă stânga, comuniști, centriști. Aici ai 2 soluții: sau transformi partidul în aripi.

El a devenit în ultimii 10-15 ani un partid al adminoistrației, de clientelă.

De ce nu pleacă? pentru că e un partid de clientelă. De asta și crește așa-zisa extremă dreapta.

16:13

ICR la MAE. Știți ce înseamnă să treacă ICR la MAE?

ICR la MAE. Știți ce înseamnă să treacă ICR la MAE? O grămadă de bani. Acum e folosit de ea.

16:05

Banii oamenilor sunt la Bolojan

Banii oamenilor sunt la Bolojan. N-ai voie să te joci. trebuie să facă pușcărie. Cum adică investiții?

16:01

Un guvern a trecut la niște măsuri de austeritate

Un guvern a trecut la niște măsuri de austeritate.

Prin lege, atunci s-a decis că omul poate să scoată(pensiile private). Și vine Bolojan și spune: nu.

Și întreabă românii: de ce?

În 2030, o să vină un val și noi trebuie să luăm măsuri de pe acum.

15:58

Nicu - Drumețu'

Noi suntem șerbii din vale, iar în deal are contele.

Există o carte scrisă de Iorga, „Drumeț în calea lupilor”.

15:55

Are o mare deficiență: e fals

Are o mare deficiență: e fals. A ajuns președinte că l-a votat Maia Sandu.

15:52

Cazul "mortu"

Nu este că nu s-a întâlnit cu mortul. Este că a stat pitit să nu se întâlnească cu mortul.

Electoratul lui este format din mame care și-au pierdut fiii. Trezește în ele sentimente materne, dar nu trezește autoritatea.

15:48

Singurul lucru de virilizare al lui să se lanseze zvonul că a hărțuit sexual

Știți ce-i lipsește lui? El are 23% pentru că îi lipsește ceea ce vrea poporul român de la toți politicienii: singurul lucru de virilizare al lui să se lanseze zvonul că a hărțuit sexual pe una de la Cotroceni.

15:46

Toți politicienii sunt obsedați că sunt oameni. Nu vreau să fie om!!

El nu s-a dus în drumeție. El s-a dus să facă un film despre cum este el în drumeție.

Singurul electorat cu care poate câștiga aceste filme cu familie sunt suveraniștii.

Toți politicienii sunt obsedați că sunt oameni. Nu vreau să fie om!!

15:40

Ceva e în neregulă cu el

Nu are valoare electorală pentru Maia Sandu. Vine Nicușor Dan. Bun, și?

Ceva e în neregulă cu el.

15:36

El nu știe că a devenit președinte

Cea mai mare problemă la Nicușor Dan este că el nu știe că a devenit președinte. Puțină lume știe că Iliescu, în ’90, avea niște consilieri extraordinari. El trebuia să-și ia niște consilieri de care să și asculte.

Ori nu are nimeni curaj să-i spună.

E foarte important dacă am primit și nu ne-am dus.

15:33

e împarte lumea. Este foarte important ca eu, român, să știu unde dracu sunt

Este Ialta. Se împarte lumea. Este foarte important ca eu, român, să știu unde dracu sunt. Dacă n-am fost invitați, înseamnă că iar suntem un popor de mâna a paișpea. Dacă am fost invitați și nu ne-am dus, atunci jucăm mult mai interesant. Este scenariul în care îl pupăm pe Zelenski, dar de fapt îl trădăm.

Nu e el de vină. Unde-i PSD?

15:29

România trebuia neapărat să fie prezentă

România trebuia neapărat să fie prezentă: are granița uriașă cu Ucraina și, spre deosebire de Polonia, este aproape ca o slugă a Ucrainei.

Noi am devenit, după venirea lui Nicușor Dan, satelit al Ucrainei. În aceste condiții, ce s-a întâmplat de n-am fost?

Dacă n-am vrut să ne ducem?

15:28

Întâlnirea din 15 august va fi...

Nu poate fi decât un succes. Trump nu-și poate permite un insucces, la megalomania lui.

15:21

Ne-a colonizat o țară care era sub noi ca nivel de dezvoltare

Rusia- ne-a colonizat o țară care era sub noi ca nivel de dezvoltare.

UE, așa cum e gândită de Ursula, este o construcțuie falsă. Inițial, UE a fost o comunitate de țări egale economic și au fost țări care au zis să nu mai abă granițe. Extinzând și la România, și la alta..S-a schimbat concepul de UE. Acum e un concept politic.

15:13

Baza discuțiilor Trump-Putin

Investițiile americane în Rusia. Rușii consideră că numai americanii sunt egalii lor. E clar că acum Putin va da anumite facilități.

Eu cred că va fi de acord și cu admiterea în NATO că oricum n-o primșete nimeni.

15:10

Noi suntem țară mică. Oricând putem fi victima unei cedări de teritorii

Noi suntem țară mică. Oricând putem fi victima unei cedări de teritorii. Singurul lucru care apără România e dreptul internațional.

Din punct de vedere al realităților, armata rusă, în 3 ani, a ajuns acolo unde a ajuns. Normal ar fi să ne întrebăm, în fiecare zi, unde a fost armata ucraineană.

Istoria este nedreaptă dar nu e prima dată, când nouă ne-au luat Basarabia.

15:07

Momentul 15 august

Este o întâlnire ca va schimba ordinea lumii.

Eu n-am înțeles de ce trebuie să fie și Zelenski. Din punct de vedere moral, poate să vină și el la punctul 20.

De fapt, e o întâlnire în 3, în care intră și China. Dacă nu, în 4, că intră și India. Unde-i România?

14:55

Eu mi-am pus problema de ce n-am fost noi prezenți

Eu mi-am pus problema de ce n-am fost noi prezenți.

Pe 15 august, are loc o întâlnire istorică, liderii a 2 super puteri, care din 2022 nu s-au întâlnit.

Trebuie să precizez că nu este vorba despre o întâlnire în legătură cu războiul din Ucraina. Este o agendă foarte plină. Părțile, mai mult ca sigur, propun un plan de pace care constă în pam pam pam. Nu va fi impus lui Zeleneski și nici UE.

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de luni, 11 august, a fost live pe Gândul, de la ora 15.00. 

Ca în fiecare luni, invitatul emisiunii a fost Ion Cristoiu, scriitor și publicist.

Emisiunea a putut fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 8 august, de la ora 15.00

Lavinia Betea – CE LASĂ ILIESCU ROMÂNIEI! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”

Citește și

VIDEO Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD
16:17
Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD
ACTUALITATE Intervenție contracronometru pe munte, pentru recuperarea unui turist de 73 de ani, diabetic. Salvamontiștii au solicitat aeronava SMURD
15:56
Intervenție contracronometru pe munte, pentru recuperarea unui turist de 73 de ani, diabetic. Salvamontiștii au solicitat aeronava SMURD
VIDEO Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”
15:27
Statele Unite acuză Franța și Marea Britanie că încurajează grupul militant HAMAS /Rubio: „Îngreunează eforturile de obținere a păcii”
FOTO-VIDEO PANICĂ în urma cutremurului din Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit și o persoană a murit/Seismul, resimțit și la Istanbul
14:32
PANICĂ în urma cutremurului din Turcia. Mai multe clădiri s-au prăbușit și o persoană a murit/Seismul, resimțit și la Istanbul
POLITICĂ Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect”
14:11
Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect”
POLITICĂ PSD se ridică de la masa COALIȚIEI / Sorin Grindeanu cere adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor / Condițiile PSD pentru a reveni
14:10
PSD se ridică de la masa COALIȚIEI / Sorin Grindeanu cere adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor / Condițiile PSD pentru a reveni
Mediafax
Condițiile puse de Grindeanu ca PSD să rămână la guvernare
Digi24
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Canicula se domolește după 17 august: Vremea în toate regiunile, în următoarele două săptămâni
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Ultima ei apariție a șocat. Acum, vedeta explică de ce fața ei arată așa acum
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Șicanare în trafic la Galați: Om de afaceri cu dosare penale, agresiv cu o persoană care suferă de nanism
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și de ce
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
România a pierdut una dintre cele mai mari și iubite actrițe. A plecat spre mai bine, dar ne-a lăsat personaje nemuritoare
Evz.ro
Cele trei lacuri magice care își schimbă culoarea între ele. Ce ascunde fenomenul unic
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Cântecele de împerechere ale focilor-leopard imită cântecele de leagăn
EXTERNE Ambasadorul SUA la NATO spune că Volodimir Zelenski ar putea participa la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin
16:43
Ambasadorul SUA la NATO spune că Volodimir Zelenski ar putea participa la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin
ENERGIE Un membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom cere demisia președintelui companiei
16:35
Un membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom cere demisia președintelui companiei
VIDEO Cum se vor împărți banii din Pilonul 2 la intrarea la PENSIE. Exemple de calcul pe baza actualul proiect de lege de plată a pensiilor private
16:34
Cum se vor împărți banii din Pilonul 2 la intrarea la PENSIE. Exemple de calcul pe baza actualul proiect de lege de plată a pensiilor private
EXTERNE Zelenski îi cere lui TRUMP să nu îi acorde concesii lui Putin /„Rusia nu poate primi recompense”
16:29
Zelenski îi cere lui TRUMP să nu îi acorde concesii lui Putin /„Rusia nu poate primi recompense”
EXTERNE Donald Trump, ANUNȚ fără precedent pentru americani. Ce spune președintele SUA despre prețurile MEDICAMENTELOR
16:12
Donald Trump, ANUNȚ fără precedent pentru americani. Ce spune președintele SUA despre prețurile MEDICAMENTELOR
ACTUALITATE Orașul în care 150 de localnici trăiesc în beznă, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară
16:08
Orașul în care 150 de localnici trăiesc în beznă, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară