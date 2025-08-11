🚨 Ion Cristoiu – Lupii planetei se întâlnesc, Nicușor petrece la “festivalul lupilor”! |Ai aflat! cu Ionuț Cristache

Să rămânem între noi acest motto: Istoria e de genul feminin.
Să rămânem între noi acest motto: Istoria e de genul feminin.
Dacă el trece în opoziție, nu mai rămâne din el. Toți fug în alt partid.
La PSD, a fost, la început, acum au intrat și el și primari USR. Spuneți-mi și mie un PSD-ist convins!
La fanii lui Călin Georgescu vezi credință. La USR-iști. Cu rațiunea, nu faci politică.
Adevăratul capitalist a fost Ionel Brătianu, pentru că el a reprezentat băncile.
Este URSS. De ce s-a destrămat?
Dacă te uiți la PSD, el acoperă așa: de la naționalismul de tip Vadim până la USR. Are stânga, extremă stânga, comuniști, centriști. Aici ai 2 soluții: sau transformi partidul în aripi.
El a devenit în ultimii 10-15 ani un partid al adminoistrației, de clientelă.
De ce nu pleacă? pentru că e un partid de clientelă. De asta și crește așa-zisa extremă dreapta.
ICR la MAE. Știți ce înseamnă să treacă ICR la MAE? O grămadă de bani. Acum e folosit de ea.
Banii oamenilor sunt la Bolojan. N-ai voie să te joci. trebuie să facă pușcărie. Cum adică investiții?
Un guvern a trecut la niște măsuri de austeritate.
Prin lege, atunci s-a decis că omul poate să scoată(pensiile private). Și vine Bolojan și spune: nu.
Și întreabă românii: de ce?
În 2030, o să vină un val și noi trebuie să luăm măsuri de pe acum.
Noi suntem șerbii din vale, iar în deal are contele.
Există o carte scrisă de Iorga, „Drumeț în calea lupilor”.
Are o mare deficiență: e fals. A ajuns președinte că l-a votat Maia Sandu.
Nu este că nu s-a întâlnit cu mortul. Este că a stat pitit să nu se întâlnească cu mortul.
Electoratul lui este format din mame care și-au pierdut fiii. Trezește în ele sentimente materne, dar nu trezește autoritatea.
Știți ce-i lipsește lui? El are 23% pentru că îi lipsește ceea ce vrea poporul român de la toți politicienii: singurul lucru de virilizare al lui să se lanseze zvonul că a hărțuit sexual pe una de la Cotroceni.
El nu s-a dus în drumeție. El s-a dus să facă un film despre cum este el în drumeție.
Singurul electorat cu care poate câștiga aceste filme cu familie sunt suveraniștii.
Toți politicienii sunt obsedați că sunt oameni. Nu vreau să fie om!!
Nu are valoare electorală pentru Maia Sandu. Vine Nicușor Dan. Bun, și?
Ceva e în neregulă cu el.
Cea mai mare problemă la Nicușor Dan este că el nu știe că a devenit președinte. Puțină lume știe că Iliescu, în ’90, avea niște consilieri extraordinari. El trebuia să-și ia niște consilieri de care să și asculte.
Ori nu are nimeni curaj să-i spună.
E foarte important dacă am primit și nu ne-am dus.
Este Ialta. Se împarte lumea. Este foarte important ca eu, român, să știu unde dracu sunt. Dacă n-am fost invitați, înseamnă că iar suntem un popor de mâna a paișpea. Dacă am fost invitați și nu ne-am dus, atunci jucăm mult mai interesant. Este scenariul în care îl pupăm pe Zelenski, dar de fapt îl trădăm.
Nu e el de vină. Unde-i PSD?
România trebuia neapărat să fie prezentă: are granița uriașă cu Ucraina și, spre deosebire de Polonia, este aproape ca o slugă a Ucrainei.
Noi am devenit, după venirea lui Nicușor Dan, satelit al Ucrainei. În aceste condiții, ce s-a întâmplat de n-am fost?
Dacă n-am vrut să ne ducem?
Nu poate fi decât un succes. Trump nu-și poate permite un insucces, la megalomania lui.
Rusia- ne-a colonizat o țară care era sub noi ca nivel de dezvoltare.
UE, așa cum e gândită de Ursula, este o construcțuie falsă. Inițial, UE a fost o comunitate de țări egale economic și au fost țări care au zis să nu mai abă granițe. Extinzând și la România, și la alta..S-a schimbat concepul de UE. Acum e un concept politic.
Investițiile americane în Rusia. Rușii consideră că numai americanii sunt egalii lor. E clar că acum Putin va da anumite facilități.
Eu cred că va fi de acord și cu admiterea în NATO că oricum n-o primșete nimeni.
Noi suntem țară mică. Oricând putem fi victima unei cedări de teritorii. Singurul lucru care apără România e dreptul internațional.
Din punct de vedere al realităților, armata rusă, în 3 ani, a ajuns acolo unde a ajuns. Normal ar fi să ne întrebăm, în fiecare zi, unde a fost armata ucraineană.
Istoria este nedreaptă dar nu e prima dată, când nouă ne-au luat Basarabia.
Este o întâlnire ca va schimba ordinea lumii.
Eu n-am înțeles de ce trebuie să fie și Zelenski. Din punct de vedere moral, poate să vină și el la punctul 20.
De fapt, e o întâlnire în 3, în care intră și China. Dacă nu, în 4, că intră și India. Unde-i România?
Eu mi-am pus problema de ce n-am fost noi prezenți.
Pe 15 august, are loc o întâlnire istorică, liderii a 2 super puteri, care din 2022 nu s-au întâlnit.
Trebuie să precizez că nu este vorba despre o întâlnire în legătură cu războiul din Ucraina. Este o agendă foarte plină. Părțile, mai mult ca sigur, propun un plan de pace care constă în pam pam pam. Nu va fi impus lui Zeleneski și nici UE.
