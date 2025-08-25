Ion Cristoiu spulberă „mirajul” creat de Nicușor Dan și aliații săi: „Discursul Oanei Țoiu poate fi semnat de Călin Georgescu”

Publicistul și scriitorul Ion Cristoiu a analizat, în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, prestația președintelui Nicușor Dan și a ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și a concluzionat că întreaga activitate a liderului de la Cotroceni și a ministrei USR reprezintă „Un semnal către electoratul lui Călin Georgescu”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

„După părerea mea, este vorba de o campanie plătită, comandată, pentru că el stă foarte prost în sondaje. Pentru ca pe de o parte, foarte mulți români sunt impresionați. Îl limită pe Vance, pe Musk. Un semnal către electoratul lui Călin Georgescu vom vedea.” , a precizat Cristoiu.

Ion Cristoiu a mai adăugat că discursul pe care ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu l-a pregătit pentru Reuniunea anuală a diplomației „poate fi semnat de Călin Georgescu”.

„Fac o paranteză foarte importantă. Mâine are loc discursul. Am citit discursul Oanei Țoiu. Discursul Oanei Țoiu poate fi semnat de Călin Georgescu. Concluzia? Avem de-a face cu o campanie electorală.

Evită din căderea lui în sondaje 23% și acum, să vedem ce mesaj a vrut să ne transmită, limpede, că a fost filmat. Mesajul a fost el este familist, adeptul familiei tradiționale, conservator. S-a dus la Boca.