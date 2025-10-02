Ionuț Moșteanu îl provoacă pe Vladimir Putin, după ce Kremlinul criticat România: „E ultimul om care poate da lecții despre democrație”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat la Digi 24, că Vladimir Putin este „ultimul om are poate da lecții despre democrație și despre alegeri”.

„Putin e omul care își aruncă comandanții militari pe geam. Asta se întâmplă în mod frecvent. E ultimul om care poate da lecții despre democrație și despre alegeri.

Ne pregătim mai bine pentru a face față acestor provocări. Pentru asta trebuie să avem o armată mai bine înzestrată. Iată că ne-am trezit cu rușii grămadă”.