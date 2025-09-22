Moșteanu recunoaște că România nu a procedat ca o țară NATO când a eșuat să doboare drona rusească: „Armament rusesc a fost dat jos cu armament NATO”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că NATO îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, și a precizat, referitor la doborârea dronelor intrate în spațiul aerian din Polonia, că drone ruseşti au fost doborâte cu armament NATO . Moşteanu a adăugat că de la acțiuni de „defensivă” până la război „e cale lungă”.

”NATO îşi va apăra teritoriul şi probabil suntem aproape să vedem, de fapt, s-a întâmplat în Polonia, armament rusesc a fost dat jos cu armament NATO. Dar asta nu înseamnă război, NATO, care e o alianţă defensivă, şi-a apărat teritoriul (…)

Aceste provocări vor continua, eu sunt sigur, şi, la un moment dat, dacă insistă, ţările NATO se vor apăra, dar de aici până la război e cale lungă”, a declarat Ionuţ Moşteanu, luni seară, la Antena 3.

Oficialul a explicat că, în cazul avioanelor cu pilot, există ”nişte proceduri de intercepţie” care prevăd că ”recurgerea la armament este ultima instanţă, ultimul punct”.

Întrebat dacă doborârea unui avion militar rusesc care nu răspunde procedurilor de interceptare nu ar presupune începutul războiului, Moşteanu a răspuns:

”NATO trebuie să-şi apere teritoriul şi asta va face, astea sunt toate semnalele pe care le-au dat aliaţii în ultima perioadă, şi noi, alături de ei”.

La întrebarea „cine ne apara în caz de un atac”, Ionuț Moșteanu a declarat:

„România se bazează pe toată armata Română. Armata înseamnă 80.000 și personal contractual civil

Dacă legea pensiei magistraților nu va trece de CCR Bolojan va pleca acasă?

„Eu sper să nu. România are nevoie de Ilie Bolojan”

Moșteanu comentează declarațiile lui Fritz, potrivit cărora Guvernul nu poate continua dacă reforma pensiei magistraților nu va fi admisă de CCR.