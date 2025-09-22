Prima pagină » Actualitate » Moșteanu recunoaște că România nu a procedat ca o țară NATO când a eșuat să doboare drona rusească: „Armament rusesc a fost dat jos cu armament NATO”

Moșteanu recunoaște că România nu a procedat ca o țară NATO când a eșuat să doboare drona rusească: „Armament rusesc a fost dat jos cu armament NATO”

Ruxandra Radulescu
22 sept. 2025, 20:44, Actualitate
Moșteanu recunoaște că România nu a procedat ca o țară NATO când a eșuat să doboare drona rusească:

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că NATO îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, și a precizat, referitor la doborârea dronelor intrate în spațiul aerian din Polonia, că drone ruseşti au fost doborâte cu armament NATO . Moşteanu a adăugat că de la acțiuni de „defensivă” până la război „e cale lungă”. 

”NATO îşi va apăra teritoriul şi probabil suntem aproape să vedem, de fapt, s-a întâmplat în Polonia, armament rusesc a fost dat jos cu armament NATO. Dar asta nu înseamnă război, NATO, care e o alianţă defensivă, şi-a apărat teritoriul (…)

Aceste provocări vor continua, eu sunt sigur, şi, la un moment dat, dacă insistă, ţările NATO se vor apăra, dar de aici până la război e cale lungă”, a declarat Ionuţ Moşteanu, luni seară, la Antena 3.

Oficialul a explicat că, în cazul avioanelor cu pilot, există ”nişte proceduri de intercepţie” care prevăd că ”recurgerea la armament este ultima instanţă, ultimul punct”.

Întrebat dacă doborârea unui avion militar rusesc care nu răspunde procedurilor de interceptare nu ar presupune începutul războiului, Moşteanu a răspuns:

”NATO trebuie să-şi apere teritoriul şi asta va face, astea sunt toate semnalele pe care le-au dat aliaţii în ultima perioadă, şi noi, alături de ei”.

La întrebarea „cine ne apara în caz de un atac”, Ionuț Moșteanu a declarat:

„România se bazează pe toată armata Română. Armata înseamnă 80.000 și personal contractual civil

Dacă legea pensiei magistraților nu va trece de CCR Bolojan va pleca acasă?

„Eu sper să nu. România are nevoie de Ilie Bolojan”

Moșteanu comentează declarațiile lui Fritz, potrivit cărora Guvernul nu poate continua dacă reforma pensiei magistraților nu va fi admisă de CCR.

„E vorba doar de o nuanță. Dacă ne uităm la aceste nuanțe, premierul Bolojan nu trebuie să plece acasă. Dacă Bolojan pleacă, România va fi într-o situație foarte proastă. Dacă Bolojan pleacă acasă, va fi o criză politică majoră în România. Acest Guvern are nevoie de mai mult timp pentru a echilibra această situație fiscală”

POLITICĂ Ponta iese din rând și anunță că votează moțiunea AUR împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Ce l-a convins
19:56
Ponta iese din rând și anunță că votează moțiunea AUR împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Ce l-a convins
GALERIE FOTO Zeci de mii de persoane au PROTESTAT în Italia împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Mai multe porturi au fost blocate
19:38
Zeci de mii de persoane au PROTESTAT în Italia împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Mai multe porturi au fost blocate
EXTERNE Maia Sandu și opoziția adresează MESAJE concurente alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare de duminică
19:03
Maia Sandu și opoziția adresează MESAJE concurente alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare de duminică
SPORT Final epic al sezonului 2025 Sport Arena Streetball. Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
18:56
Final epic al sezonului 2025 Sport Arena Streetball. Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
RELIGIE A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara
18:46
A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara
JUSTIȚIE Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile
18:41
Rețea de pornografie infantilă, destructurată de DIICOT. 11 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile