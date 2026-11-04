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Un proiect depus în Senat i-ar putea pune la mai multă muncă pe parlamentari. Săptămâna de lucru a aleșilor s-ar putea dubla, de la două la patru zile pe săptămână

Luiza Dobrescu
Un proiect depus în Senat i-ar putea pune la mai multă muncă pe parlamentari. Săptămâna de lucru a aleșilor s-ar putea dubla, de la două la patru zile pe săptămână
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AUR propune modificarea Regulamentului Senatului, astfel încât senatorii să aibă două ședințe de plen pe săptămână, în zilele de luni și joi. Proiectul urmărește extinderea programului de lucru al aleșilor și introducerea unei noi zile de plen. Potrivit inițiativei legislative, programul săptămânal al Senatului ar urma să includă în mod obligatoriu două ședințe de plen, organizate în zilele de luni și joi.

Ce prevede proiectul propus de AUR

AUR propunE modificarea articolului 86 din Regulamentul Senatului, care reglementează stabilirea ordinii de zi și a programului de lucru.

Proiectul prevede că programul săptămânal va fi aprobat de Comitetul liderilor în prima zi de lucru a fiecărei săptămâni, pentru săptămâna următoare, și va include obligatoriu două ședințe de plen.

De asemenea, inițiativa modifică și regulile privind desfășurarea ședințelor comisiilor parlamentare. Acestea nu vor putea avea loc simultan cu ședințele de plen, ale Biroului permanent sau ale Comitetului liderilor.

Proiectul mai stabilește că ședințele comisiilor organizate în afara programului obișnuit de lucru vor putea fi convocate cu aprobarea sau la dispoziția Comitetului liderilor, cu condiția ca membrii să fie anunțați cu cel puțin 24 de ore înainte.

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