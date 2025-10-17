Îți place să călătorești? 4 destinații de vacanță îndepărtate unde poți mânca bine cu bani puțini

Dacă îți place să călătorești, ți-am pregătit 4 destinații mai îndepărtate, dar renumite pentru peisajele și serviciile pe care le oferă turiștilor, unde costurile sunt foarte mici, în raport cu destinațiile preferate de români (Turcia, Grecia, Franța, Marea Britanie). Iată destinațiile de vacanță mai îndepărtate, dar și mai ieftine.

Japonia

Japonia este o țară mare și diversă, renumită pentru Universal Studios Japan din Osaka, Acvariul Churaumi din Okinawa și Insula Miyajima din Hiroshima. Exceptând biletele de avion până la destinație, un călător obișnuit cheltuiește 57 USD (8.585 ¥) pe zi într-o excursie în Japonia. Acesta este prețul mediu zilnic pentru o vacanță în Japonia.

Turiștii au cheltuit, în medie, pentru o zi:

20 USD (3.040 ¥) pe mese

6,81 USD (1.029 ¥) pe transport local

47 USD (7.180 ¥) pe hoteluri

Pentru o săptămână în Japonia, poți plăti, în medie, 795 de dolari, preț care include cazare, mâncare, transport local și vizitarea obiectivelor turistice.

Cuba

Este o destinație caldă și relaxantă. Cuba este renumită pentru frumusețe, cultură, mâncare și activități interesante. Un călător obișnuit cheltuiește 17 USD (447 ₱) pe zi pentru o excursie în Cuba.

Turiștii au cheltuit, în medie, pe o zi:

5,77 USD (153 ₱) pe mese

3,19 USD (85 ₱) pe transport local

16 USD (436 ₱) pe hoteluri

O săptămână în Cuba pentru două persoane te poate duce la 236 de dolari, în medie, incluzând cazarea, mâncarea, transportul local și vizitarea obiectivelor turistice.

Haiti

Este o țară caldă și relaxantă, celebră pentru frumusețe, cultură, gastronomie și activități interesante. Un călător poate cheltui 28 de dolari pentru o zi de excursie. În medie, turiștii cheltuie, pentru o zi:

4,08 USD (532 HTG) pe mese

1,13 USD (148 HTG) pe transport local

46 USD (5.944 HTG) pe hoteluri

O săptămână în Haiti, pentru două persoane, costă circa 395 de dolari, incluzând cazarea, mâncarea, transportul local și vizitarea obiectivelor turistice.

Madagascar

Este o destinație uimitoare, cunoscută pentru frumusețe, cultură, gastronomie și activități interesante.

Se cheltuie cam 44 de dolari pe zi. În medie, pe zi, poți să plătești:

21 USD (96.319 MGA) pe mese

6,08 USD (27.250 MGA) pe transportul local

30 USD (132.906 MGA) pe hoteluri

O săptămână în Madagascar, pentru 2 persoane, costă, în medie, 614 dolari, pe care îi dai pe mâncare, transport local și vizitarea obiectivelor turistice.

