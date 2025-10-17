Îți place să călătorești? 4 destinații de vacanță îndepărtate unde poți mânca bine cu bani puțini

Dacă îți place să călătorești, ți-am pregătit 4 destinații mai îndepărtate, dar renumite pentru peisajele și serviciile pe care le oferă turiștilor, unde costurile sunt foarte mici, în raport cu destinațiile preferate de români (Turcia, Grecia, Franța, Marea Britanie). Iată destinațiile de vacanță mai îndepărtate, dar și mai ieftine.
Japonia
Japonia este o țară mare și diversă, renumită pentru Universal Studios Japan din Osaka, Acvariul Churaumi din Okinawa și Insula Miyajima din Hiroshima. Exceptând biletele de avion până la destinație, un călător obișnuit cheltuiește 57 USD (8.585 ¥) pe zi într-o excursie în Japonia. Acesta este prețul mediu zilnic pentru o vacanță în Japonia.
Turiștii au cheltuit, în medie, pentru o zi:
Pentru o săptămână în Japonia, poți plăti, în medie, 795 de dolari, preț care include cazare, mâncare, transport local și vizitarea obiectivelor turistice.
Cuba
Este o destinație caldă și relaxantă. Cuba este renumită pentru frumusețe, cultură, mâncare și activități interesante. Un călător obișnuit cheltuiește 17 USD (447 ₱) pe zi pentru o excursie în Cuba.
Turiștii au cheltuit, în medie, pe o zi:
O săptămână în Cuba pentru două persoane te poate duce la 236 de dolari, în medie, incluzând cazarea, mâncarea, transportul local și vizitarea obiectivelor turistice.
Haiti
Este o țară caldă și relaxantă, celebră pentru frumusețe, cultură, gastronomie și activități interesante. Un călător poate cheltui 28 de dolari pentru o zi de excursie. În medie, turiștii cheltuie, pentru o zi:
O săptămână în Haiti, pentru două persoane, costă circa 395 de dolari, incluzând cazarea, mâncarea, transportul local și vizitarea obiectivelor turistice.
Madagascar
Este o destinație uimitoare, cunoscută pentru frumusețe, cultură, gastronomie și activități interesante.
Se cheltuie cam 44 de dolari pe zi. În medie, pe zi, poți să plătești:
O săptămână în Madagascar, pentru 2 persoane, costă, în medie, 614 dolari, pe care îi dai pe mâncare, transport local și vizitarea obiectivelor turistice.
