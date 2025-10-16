Vacanță cu peripeții în Cipru pentru o româncă. Cum s-a transformat călătoria ei într-o provocare

Călătoriile aduc adesea experiențe de neuitat, însă și situații pe care nu le putem controla. Și turiștii care se documentează pot să întâmpine obstacole atunci când nuanțele politice, geografice și culturale ale unei destinații nu sunt pe deplin înțelese. O româncă aflată în Cipru a trăit o astfel de experiență. Ea a relatat pe rețelele de socializare cum vacanța ei planificată minuțios s-a transformat într-o aventură administrativă.

Turista a povestit că după ce a avut parte de o întârziere de două ore pe aeroportul din Otopeni, ea a ajuns în Larnaca târziu, în jur de 21:20. A închiriat o mașină pentru a ajunge în regiunea Famagusta, unde rezervase un hotel. Deși se informase despre faptul că Nicosia este împărțită între partea turcă și cea grecească, nu anticipase formalitățile vamale și condițiile de circulație între cele două zone.

Vacanță cu peripeții pentru o româncă

„Nu am știut că trebuie să treci vama ca să ajungi aici și la mașină să treci aici îți trebuie ASIGURARE TURCEASCĂ!!!”, a scris aceasta. Ajunsă la miezul nopții la graniță, femeia a fost informată că nu mai poate trece, pentru că punctul vamal era închis. I s-a recomandat să se întoarcă dimineața sau să lase mașina acolo.

Problemele nu s-au oprit aici. Odată ajunsă la hotel, turista a descoperit că plățile se făceau în lire turcești, nu în euro. „Râd de nervi. Sper măcar următoarele zile să fie mai bune!”, a adăugat ea ironic.

Ce au transmis internauții?

Postarea a stârnit peste 150 de comentarii, multe dintre ele critice. Unii utilizatori au subliniat că neatenția la detalii esențiale poate complica serios o călătorie: „Practic ai ajuns în altă țară. Cam cât te-ai informat? Dacă citeai cinci rânduri și te uitai pe hartă era foarte simplu.”

Alții au explicat contextul politic al insulei: „Nicosia este ULTIMA capitală divizată din lume! Și ați ales Famagusta, fix în partea turcească… halal documentare.” Un alt comentator a punctat faptul că situația este cunoscută de zeci de ani de zile. Acesta a mai punctat și că toate site-urile de închirieri auto precizează clar că mașinile luate din sud nu pot circula în nord fără asigurare separată.

