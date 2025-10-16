Prima pagină » Social » Vacanță cu peripeții în Cipru pentru o româncă. Cum s-a transformat călătoria ei într-o provocare

Vacanță cu peripeții în Cipru pentru o româncă. Cum s-a transformat călătoria ei într-o provocare

16 oct. 2025, 20:34, Social
Vacanță cu peripeții în Cipru pentru o româncă. Cum s-a transformat călătoria ei într-o provocare

Călătoriile aduc adesea experiențe de neuitat, însă și situații pe care nu le putem controla. Și turiștii care se documentează pot să întâmpine obstacole atunci când nuanțele politice, geografice și culturale ale unei destinații nu sunt pe deplin înțelese. O româncă aflată în Cipru a trăit o astfel de experiență. Ea a relatat pe rețelele de socializare cum vacanța ei planificată minuțios s-a transformat într-o aventură administrativă.

Turista a povestit că după ce a avut parte de o întârziere de două ore pe aeroportul din Otopeni, ea a ajuns în Larnaca târziu, în jur de 21:20. A închiriat o mașină pentru a ajunge în regiunea Famagusta, unde rezervase un hotel. Deși se informase despre faptul că Nicosia este împărțită între partea turcă și cea grecească, nu anticipase formalitățile vamale și condițiile de circulație între cele două zone.

Vacanță cu peripeții pentru o româncă

„Nu am știut că trebuie să treci vama ca să ajungi aici și la mașină să treci aici îți trebuie ASIGURARE TURCEASCĂ!!!”, a scris aceasta. Ajunsă la miezul nopții la graniță, femeia a fost informată că nu mai poate trece, pentru că punctul vamal era închis. I s-a recomandat să se întoarcă dimineața sau să lase mașina acolo.

Problemele nu s-au oprit aici. Odată ajunsă la hotel, turista a descoperit că plățile se făceau în lire turcești, nu în euro. „Râd de nervi. Sper măcar următoarele zile să fie mai bune!”, a adăugat ea ironic.

Ce au transmis internauții?

Postarea a stârnit peste 150 de comentarii, multe dintre ele critice. Unii utilizatori au subliniat că neatenția la detalii esențiale poate complica serios o călătorie: „Practic ai ajuns în altă țară. Cam cât te-ai informat? Dacă citeai cinci rânduri și te uitai pe hartă era foarte simplu.”

Alții au explicat contextul politic al insulei: „Nicosia este ULTIMA capitală divizată din lume! Și ați ales Famagusta, fix în partea turcească… halal documentare.” Un alt comentator a punctat faptul că situația este cunoscută de zeci de ani de zile. Acesta a mai punctat și că toate site-urile de închirieri auto precizează clar că mașinile luate din sud nu pot circula în nord fără asigurare separată.

Recomandările autorului:

Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută | Percheziții la casa surorii fostului ministru de Interne Carmen Dan
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Trump și Putin vor avea o nouă întâlnire, de data aceasta la Budapesta: Să vedem dacă punem capăt acestui război rușinos
Evz.ro
Un serial fenomen revine cu un nou sezon pe Netflix. Au mai rămas câteva zile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții
ACTUALITATE O femeie din București este dispărută de o săptămână. Fiica sa este suspectă după ce a fost găsită în timp ce făcea curățenie cu câțiva prieteni
21:07
O femeie din București este dispărută de o săptămână. Fiica sa este suspectă după ce a fost găsită în timp ce făcea curățenie cu câțiva prieteni
JUSTIȚIE O nouă lovitură pentru Horațiu Potra. Liderul mercenarilor este vizat într-un nou dosar de trafic de arme
20:55
O nouă lovitură pentru Horațiu Potra. Liderul mercenarilor este vizat într-un nou dosar de trafic de arme
NEWS ALERT Trump a avut o conversație „PRODUCTIVĂ” cu Putin. Vor organiza un summit în Ungaria pentru oprirea războiului din Ucraina
20:21
Trump a avut o conversație „PRODUCTIVĂ” cu Putin. Vor organiza un summit în Ungaria pentru oprirea războiului din Ucraina
POLITICĂ George Simion REACȚIONEAZĂ în urma validării alegerilor din Republica Moldova
20:21
George Simion REACȚIONEAZĂ în urma validării alegerilor din Republica Moldova
EXTERNE John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA
20:13
John Bolton, un fost consilier și CRITIC feroce al lui Trump, ar urma să fie pus sub acuzare. Alte trei nume, pe LISTA președintelui SUA
EXTERNE O femeie albaneză, arestată pentru … bigamie. Autoritățile italiene au descoperit că aceasta era căsătorită cu doi bărbați
20:09
O femeie albaneză, arestată pentru … bigamie. Autoritățile italiene au descoperit că aceasta era căsătorită cu doi bărbați