Iubirea nu are vârstă: Mihail, de 93 de ani, și Elena, de 79 de ani, s-au căsătorit civil. Gestul a emoționat o țară întreagă

Iubirea nu are vârstă: este lecția pe care au dat-o Mihail, în vârstă de 93 de ani, și Elena, în vârstă de 79 de ani. S-a întâmplat într-o zi senină de octombrie, la Primăria Sectorului 2.

Cununia civilă s-a desfășurat într-un cadru intim, însă încărcat de emoție. Cei doi au pășit elegant în sala stării civile, cu zâmbete largi și priviri pline de tandrețe. Când cei doi au spus ”DA”, toți cei prezenți au fost copleșiți de emoție, atmosfera transformându-se în aplauze și lacrimi de bucurie.

Sâmbătă, 11 octombrie, Primăria Sectorului 2 a împărtășit momentul pe rețelele sociale, iar postarea a devenit virală rapid.

„Iubirea nu are vârstă. Astăzi, la Primăria Sectorului 2, a avut loc o cununie civilă cu totul specială: domnul Giura Mihail, în vârstă de 93 de ani, și doamna Elena Capră, de 79 de ani, au decis să își unească destinele într-un moment plin de emoție, dragoste și speranță. Povestea lor ne amintește tuturor că iubirea adevărată nu ține cont de vârstă, ci doar de inimă”, au transmis reprezentanții instituției.

