Jaf într-un muzeu din Franța. A fost furată o banană care valorează milioane de dolari

Jaf într-un muzeu din Franța / Sursa FOTO: contemporaryartissue.com
Un nou jaf a avut loc într-un muzeu din Franța. De data aceasta, a fost furată o banană care valorează milioane de dolari. Este vorba despre o banană care făcea parte din celebra operă „Comedian”, realizată de artistul italian Maurizio Cattelan.

„Lovitura” a fost dată la muzeul Muzeul Centre Pompidou-Metz, din estul Franței, au anunțat reprezentanții instituției, care au depus o plângere penală pentru furt împotriva unor persoane necunoscute.

„Comedian”, o lucrare controversată

Potrivit reprezentanților muzeului, banana a fost, deja, înlocuită, astfel încât opera lui Cattelan să poată fi expusă în continuare.

Lucrarea „Comedian” este una extrem de controversată, dar în același timp acest lucru i-a atras faima. „Comedian” înseamnă, de fapt, o banană fixată pe perete cu bandă adezivă. Este, fără doar și poate, cea mai cunoscută creație a lui Maurizio Cattelan. Opera a stârnit dezbateri încă de la prezentarea sa, în 2019, la târgul de artă Art Basel Miami Beach. Atunci, a fost oferită spre vânzare pentru 120.000 de dolari.

În timp, însă, valoarea lucrării a crescut considerabil. În 2024, antreprenorul din domeniul criptomonedelor Justin Sun a cumpărat o versiune a operei pentru 5,2 milioane de dolari. După numai câteva zile de la achiziție, el a mâncat banana în fața camerelor de filmat, la Hong Kong.

Acesta nu este un incident izolat, opera lui Cattelan fiind afectată și în trecut. De altfel, banana este înlocuită periodic, fiind un produs perisabil. În iulie 2025, un vizitator a mâncat banana. Atunci, personalul de securitate a intervenit rapid și a montat un alt fruct, iar instituția nu a depus plângere.

Totuș, de data asta, muzeul a sesizat autoritățile deoarece autorul furtului nu a fost identificat. Reprezentanții instituției susțin că situația ridică și o problemă de respect față de opera de artă.

Cine este Maurizio Cattelan

Artistul Maurizio Cattelan este faimos și pentru lucrarea „America”. Opera sa reprezintă un vas de toaletă funcțional realizat din aur de 18 carate.

În luna martie, un tribunal din Marea Britanie Britanie a condamnat doi bărbați pentru furtul acestei opere. Obiectul a fost sustras în timpul unei expoziții organizate în Regatul Unit. Dezmembrată de către hoți, opera nu a mai fost recuperată.

