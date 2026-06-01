Statele Unite și Iranul au efectuat noi atacuri reciproce, în ciuda armistițiului aflat în vigoare din aprilie. Escaladarea militară are loc într-un moment delicat, în care negocierile pentru încheierea conflictului și stabilizarea regiunii par să bată pasul pe loc.

Schimbul de lovituri dintre Washington și Teheran continuă să alimenteze tensiunile din Orientul Mijlociu, în timp ce eforturile diplomatice pentru încheierea războiului intrat în a treia lună se confruntă cu obstacole tot mai mari, scrie Reuters.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au lansat în weekend atacuri asupra unor obiective militare iraniene de pe coasta Golfului Persic. Potrivit armatei americane, operațiunea a fost o reacție la doborârea unei drone americane MQ-1 care desfășura misiuni în spațiul internațional.

„Avioanele de vânătoare americane au răspuns rapid prin eliminarea apărării aeriene iraniene, a unei stații de control la sol și a două drone de atac cu sens unic care reprezentau amenințări clare pentru navele care tranzitau apele regionale”, a transmis Comandamentul Central al SUA.

Oficialii americani au precizat că armata va continua să protejeze interesele și personalul Statelor Unite în regiune, chiar și în condițiile armistițiului aflat în vigoare.

Iranul răspunde cu un atac asupra unei baze americane

La scurt timp după operațiunea americană, Garda Revoluționară Iraniană a anunțat că a lansat un atac împotriva unei baze aeriene utilizate de forțele americane. Autoritățile iraniene nu au precizat locația exactă a obiectivului vizat.

Sursa video – X/@FazelHawramy

În același timp, sistemele de apărare aeriană din Kuweit au interceptat rachete și drone care au vizat spațiul aerian al țării. Agenția oficială KUNA a relatat că sirenele de alertă au răsunat în mai multe regiuni, fără a oferi informații suplimentare privind proveniența atacului sau eventualele pagube.

Conflictul început pe 28 februarie a provocat mii de victime, în special în Iran și Liban, și a avut efecte economice importante la nivel global. Blocarea parțială a traficului prin Strâmtoarea Hormuz a alimentat creșterea prețurilor la energie și a amplificat incertitudinea pe piețele internaționale.

Trump cere calm și susține continuarea negocierilor

Liderul de la Casa Albă a reiterat afirmația potrivit căreia Iranul ar fi interesat de un acord și i-a criticat pe cei care contestă strategia administrației americane în negocierile aflate în desfășurare.

„Iranul dorește cu adevărat să încheie un acord, iar acesta va fi unul avantajos pentru SUA și pentru cei care ne sunt alături. Dar oare democrații și diverși republicani aparent lipsiți de patriotism nu înțeleg că îmi este mai greu să-mi fac treaba cum trebuie și să negociez, când politicienii de mâna a doua continuă să „ciripească” negativ, la niveluri nemaiîntâlnite până acum, iar și iar, că ar trebui să acționez mai repede, sau mai încet, sau să intru în război, sau să nu intru în război, sau orice altceva. Stați liniștiți și relaxați-vă, totul se va rezolva bine în cele din urmă – așa se întâmplă întotdeauna!”, a scris Donald Trump, pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

În paralel, administrația americană este supusă unor presiuni interne tot mai mari. Creșterea prețurilor la carburanți și blocajele din zona Golfului Persic au devenit teme sensibile înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie.

De asemenea, Trump încearcă să găsească un echilibru între dorința de a ajunge la o înțelegere cu Iranul și criticile venite din partea politicienilor republicani care susțin o linie mai dură față de Teheran.

Pe plan diplomatic, negocierile rămân blocate în jurul unor subiecte esențiale. Iranul solicită ridicarea sancțiunilor economice și deblocarea veniturilor provenite din exporturile de petrol, în timp ce Washingtonul insistă asupra limitării programului nuclear iranian.

Situația este complicată și de conflictul din Liban. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunțat că a ordonat armatei să își extindă operațiunile împotriva Hezbollah în sudul Libanului. În acest context, secretarul de stat american, Marco Rubio, a discutat cu președintele libanez, Joseph Aoun, și cu Benjamin Netanyahu despre un plan de „dezescaladare treptată” menit să reducă riscul extinderii conflictului în întreaga regiune.

Recomandarea autorului