Frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, s-au decis: renunță la afacerea din Moldova. Ce i-a determinat să se retragă

Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii gigantului Dedeman și cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, au decis să renunțe la afacerea pe care o aveau în Moldova. Este vorba despre Moldova Farming, un conglomerat agricol fondat de antreprenorul Cătălin Grigoriu, scrie PROSPORT.

Frații Pavăl au intrat în Moldova Farming în 2017 și dețineau o participație de 19% din companie. După 9 ani, ei și-au cedat participația chiar fondatorului grupului, notează ProSport.

Ce business dezvoltă frații Pavăl

Moldova Farming este un jucător important din agricultură. Are peste 10.000 de hectare de teren agricol, dintre care 7.000 de hectare sunt exploatate în județele Neamț, Bacău și Vrancea.

Chiar dacă au ieșit din Moldova Farming, asta nu înseamnă că frații Pavăl renunță definitiv să mai facă afaceri în agricultură. În prezent, ei se concentrează pe societatea PIF Industrial, o companie înființată de la zero și care se extinde puternic, achiziționând terenuri și ferme în mai multe zone din România.

Despre PIF Industrial se știe că are undeva la 10.000 de hectare de teren în unele dintre cele mai bune regiuni agricole. În ceea ce privește fermele, acestea sunt închiriate unor parteneri care se ocupă de operarea lor.

Cu alte cuvinte, Adrian și Dragoș Pavăl au renunțat la un business în care erau acționari minoritari și își investesc resursele într-un proiect controlat în totalitate de ei. Interesant este că, după ce a primit și această participație de 19%, acționarul majoritar Cătălin Grigoriu a radiat firma Moldova Farming, la începutul anului 2026. Toată activitatea a fost transferată pe mai multe societăți: Comfert Agricultura, Moldova Farming Agricultura, Moldova Fuel, Moldova Fitofarming, Moldova Farming Nord, Moldova Farming Sud și Moldova Farming Organic.

Dragoş Pavăl comentează preluarea Carrefour

La scurt timp după ce s-a aflat că a cumpărat Carrefour România, Dragoș Pavăl a comentat subiectul. Printre altele, el a lăudat public modelul de business dezvoltat de retailerul francez.

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman.

Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin, deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine”, a declarat Dragoş Pavăl.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lovitură pe piața de retail din România: a fost semnată o tranzacție de 280 de milioane de euro

Frații Dedeman își extind imperiul financiar. Mega-tranzacția făcută de Dragoș și Adrian Pavăl cu un miliardar belgian

Cine este Dragoș Pavăl, antreprenorul român care a cumpărat birourile AFI Park. Este cea mai mare tranzacție semnată vreodată pe piața de office din România

Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România

Frații Pavăl au preluat un gigant de bricolaj din Grecia și investesc 25 de milioane de euro în rebranding. Cum sunt prezentați de presa elenă