Prima pagină » Actualitate » Frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, s-au decis: renunță la afacerea din Moldova. Ce i-a determinat să se retragă

Frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, s-au decis: renunță la afacerea din Moldova. Ce i-a determinat să se retragă

Frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, s-au decis: renunță la afacerea din Moldova. Ce i-a determinat să se retragă
Frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, s-au decis: renunță la afacerea din Moldova
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii gigantului Dedeman și cei mai bogați patroni din fotbalul românesc, au decis să renunțe la afacerea pe care o aveau în Moldova. Este vorba despre Moldova Farming, un conglomerat agricol fondat de antreprenorul Cătălin Grigoriu, scrie PROSPORT.

Frații Pavăl au intrat în Moldova Farming în 2017 și dețineau o participație de 19% din companie. După 9 ani, ei și-au cedat participația chiar fondatorului grupului, notează ProSport.

Ce business dezvoltă frații Pavăl

Moldova Farming este un jucător important din agricultură. Are peste 10.000 de hectare de teren agricol, dintre care 7.000 de hectare sunt exploatate în județele Neamț, Bacău și Vrancea.

Chiar dacă au ieșit din Moldova Farming, asta nu înseamnă că frații Pavăl renunță definitiv să mai facă afaceri în agricultură. În prezent, ei se concentrează pe societatea PIF Industrial, o companie înființată de la zero și care se extinde puternic, achiziționând terenuri și ferme în mai multe zone din România.

Despre PIF Industrial se știe că are undeva la 10.000 de hectare de teren în unele dintre cele mai bune regiuni agricole. În ceea ce privește fermele, acestea sunt închiriate unor parteneri care se ocupă de operarea lor.

Cu alte cuvinte, Adrian și Dragoș Pavăl au renunțat la un business în care erau acționari minoritari și își investesc resursele într-un proiect controlat în totalitate de ei. Interesant este că, după ce a primit și această participație de 19%, acționarul majoritar Cătălin Grigoriu a radiat firma Moldova Farming, la începutul anului 2026. Toată activitatea a fost transferată pe mai multe societăți: Comfert Agricultura, Moldova Farming Agricultura, Moldova Fuel, Moldova Fitofarming, Moldova Farming Nord, Moldova Farming Sud și Moldova Farming Organic.

Dragoş Pavăl comentează preluarea Carrefour

La scurt timp după ce s-a aflat că a cumpărat Carrefour România, Dragoș Pavăl a comentat subiectul. Printre altele, el a lăudat public modelul de business dezvoltat de retailerul francez.

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman.

Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin, deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine”, a declarat Dragoş Pavăl.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lovitură pe piața de retail din România: a fost semnată o tranzacție de 280 de milioane de euro

Frații Dedeman își extind imperiul financiar. Mega-tranzacția făcută de Dragoș și Adrian Pavăl cu un miliardar belgian

Cine este Dragoș Pavăl, antreprenorul român care a cumpărat birourile AFI Park. Este cea mai mare tranzacție semnată vreodată pe piața de office din România

Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România

Frații Pavăl au preluat un gigant de bricolaj din Grecia și investesc 25 de milioane de euro în rebranding. Cum sunt prezentați de presa elenă

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan: „E o copilărie să desemnezi un premier neangajat politic”
09:36
Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan: „E o copilărie să desemnezi un premier neangajat politic”
LIFESTYLE Proverbul chinezesc al zilei: „Mai bine să fii o bucată de jad spart decât o bucată de…” Lecții despre integritate, onoare și respect de sine
09:30
Proverbul chinezesc al zilei: „Mai bine să fii o bucată de jad spart decât o bucată de…” Lecții despre integritate, onoare și respect de sine
APĂRARE Dezvăluiri care zguduie Ministerul Apărării. Un general acuză: în 2018, Armata Română a refuzat să cumpere radare antidronă
08:13
Dezvăluiri care zguduie Ministerul Apărării. Un general acuză: în 2018, Armata Română a refuzat să cumpere radare antidronă
IMPRESIONANT Loredana Groza, în genunchi în fața Nadiei Comăneci. Neașteptatul gest a avut loc la gala organizată pentru „Zeița de la Montreal”
07:43
Loredana Groza, în genunchi în fața Nadiei Comăneci. Neașteptatul gest a avut loc la gala organizată pentru „Zeița de la Montreal”
METEO Prognoză vara 2026 | Meteorologii Accuweather au emis prima prognoză completă pentru iunie, iulie și august 2026 în România
07:32
Prognoză vara 2026 | Meteorologii Accuweather au emis prima prognoză completă pentru iunie, iulie și august 2026 în România
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul Apărării evită să confirme: „Este o fentă”
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Un fost pușcaș marin din SUA care a luptat în Ucraina lansează un avertisment pentru NATO: „O companie ucraineană ar învinge una americană”
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Astăzi se împlinsc 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. „Oamenii se schimbă astfel încât tu să poţi învăţa să renunţi la ei”
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Italienii au testat Dacia Bigster GPL. Ce i-a impresionat și ce critici au avut pentru noul SUV românesc
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Telescopul Webb a dezvăluit o planetă arsă de steaua sa
FLASH NEWS Criză la vârful puterii în Iran: președintele Masoud Pezeshkian și-ar fi depus demisia reclamând pierderea puterii în fața Gărzii Revoluționare
09:44
Criză la vârful puterii în Iran: președintele Masoud Pezeshkian și-ar fi depus demisia reclamând pierderea puterii în fața Gărzii Revoluționare
RĂZBOI Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu, în plin armistițiu: Iranul a atacat o bază militară a SUA, ca răspuns la loviturile americane din Golf
09:08
Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu, în plin armistițiu: Iranul a atacat o bază militară a SUA, ca răspuns la loviturile americane din Golf
HOROSCOP Care e cel mai mare păcat comis de fiecare zodie în parte, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Care este cea mai păcătoasă zodie din horoscop
08:30
Care e cel mai mare păcat comis de fiecare zodie în parte, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Care este cea mai păcătoasă zodie din horoscop
APĂRARE Zelenski cere urgent SUA mai multe rachete antibalistice, după ce Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei: „Avem un deficit major”
08:28
Zelenski cere urgent SUA mai multe rachete antibalistice, după ce Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei: „Avem un deficit major”
SPORT Haos pe străzile din Parisului după ce PSG a câștigat trofeul Champions League: un mort și 780 de arestări în Franța
08:07
Haos pe străzile din Parisului după ce PSG a câștigat trofeul Champions League: un mort și 780 de arestări în Franța
UTILE Nu scoate câinele afară dacă termometrul arată o astfel de temperatură. Pericolul la care îl expui fără să-ți dai seama
08:00
Nu scoate câinele afară dacă termometrul arată o astfel de temperatură. Pericolul la care îl expui fără să-ți dai seama

Cele mai noi

Trimite acest link pe