Președintele iranian Masoud Pezeshkian ar fi înaintat o scrisoare oficială de demisie către conducerea supremă a Iranului, invocând pierderea influenței guvernului în procesul decizional și extinderea controlului exercitat de Garda Revoluționară Islamică asupra instituțiilor statului.

Iranul se confruntă cu una dintre cele mai grave crize politice interne din ultimii ani, după ce președintele Masoud Pezeshkian ar fi transmis o scrisoare oficială de demisie către Biroul Liderului Suprem, potrivit unor informații publicate de Iran International și citate de surse apropiate dosarului.

Conform informațiilor apărute, documentul a fost transmis duminică și conține acuzații directe privind marginalizarea președinției și a guvernului în procesul de luare a deciziilor esențiale pentru statul iranian. Surse familiarizate cu situația susțin că liderul executivului de la Teheran a reclamat faptul că instituțiile civile au fost practic excluse din deciziile strategice, ceea ce a permis unor facțiuni radicale din cadrul Gărzii Revoluționare Islamice să își extindă influența asupra aparatului de stat.

Potrivit sursei citate mai sus, Masoud Pezeshkian ar fi argumentat în scrisoarea sa că actualul context politic îl împiedică să își exercite atribuțiile constituționale și să conducă eficient executivul.

Președintele ar fi susținut că transferul de putere către structurile militare și de securitate a creat un blocaj instituțional care afectează funcționarea guvernului și capacitatea acestuia de a implementa politici publice.

În aceste condiții, liderul iranian ar fi solicitat aprobarea demisiei sale cu efect imediat, considerând că nu mai dispune de instrumentele necesare pentru a-și îndeplini mandatul.

Tensiuni fără precedent în conducerea Republicii Islamice

Până în prezent, nu există o confirmare oficială privind acceptarea sau respingerea demisiei. Potrivit informațiilor apărute în presa de opoziție iraniană, decizia finală ar urma să fie luată de noul ayatollah, Mojtaba Khamenei, despre care nu se mai știe nimic după atacul SUA din februarie 2026 în care tatăl său, Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului a fost ucis, împreună cu familia sa.

Momentan, niciun lider de la Teheran nu a făcut niciun anunț public în acest sens.

Conținutul scrisorii indică însă existența unor divergențe majore în interiorul structurilor de putere ale Republicii Islamice, pe fondul unor tensiuni care s-au acumulat în ultimele luni între administrația prezidențială și instituțiile militare. Potrivit unor surse familiarizate cu subiectul, Garda Revoluționară Islamică și-a extins treptat influența asupra unor domenii-cheie ale administrației, limitând atribuțiile președinției și ale cabinetului guvernamental.

Aceeași sursă susține că situația a blocat mai multe proiecte de reformă promovate de administrația Pezeshkian și a îngreunat avansarea negocierilor diplomatice aflate în desfășurare.

