Este scandal de proporții la CFR Marfă! Potrivit surselor Gândul, mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină din locomotive, piese și componente în valoare totală de 400.000 – 500.000 de euro. În concret, polițiștii de la Transporturi au descins miercuri dimineață în locuințele suspecților și i-au adus, rând pe rând, la audieri. Sursele citate au mai dezvăluit că aceștia le furau de la compania de stat și le duceau la firmele private.

Percheziții de amploare la Ministerul Transporturilor și CFR Marfă

Percheziții de amploare au loc miercuri, 1 octombrie, la Ministerul Transporturilor și CFR Marfă, într-un dosar de furt calificat ce vizează angajați ai instituției, declanșate ca urmare a unei plângeri depuse chiar de companie.

Potrivit surselor Gândul, vorbim despre 13 suspecți, 8 martori – cărora li s-ar putea schimba calitatea – și alte 21 de persoane care ar putea fi chemate la audieri în perioada următoare.

Miercuri dimineața, polițiștii au descins în locuințele celor care trebuie să dea socoteală din județele Teleorman, Ilfov, Dâmbovița și din Capitală. Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru documentarea întregii activități infracționale.

Cel puțin 10 angajați ai companiei CFR Marfă, duși la audieri

Verificările au fost începute în urma unor plângeri primite de la instituția în cauză, referitoare la sustragerea mai multor componente ale locomotivelor sau a unor cantități de combustibil. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Cel puțin 10 angajați ai companiei CFR Marfă – care lucrează în triajul de locomotive de la Chitila – au ajuns deja la secția de Poliție transporturi, secția regională, fiind audiați de ofițerii care investighează acest caz în care există suspiciuni de furt calificat.

Aceștia sunt bănuiți că în ultimele trei luni de zile ar fi obișnuit să fure motorină din locomotive, dar și piese componente, motiv pentru care au fost monitorizați o perioadă de timp.

Sursele citate au mai precizat că au fost descinderi și la sediul Companiei CFR Marfă, din sediul Ministerului Transporturilor, acolo de unde au fost ridicate diferite documente, iar în aceste momente anchetatori încearcă să se lămurească despre implicarea fiecăruia în parte.

