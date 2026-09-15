Jandarmii au început să salte protestatarii din Piața Victoriei. Ciobanii se pun pe jos în fața mașinilor

Tensiunile sunt în creștere în Piața Victoriei, acolo unde are loc protestul crescătorilor de animale. După ce au dat cu gaze, jandarmii au început să salte protestatarii.

Au loc tensiuni între protestatari și jandarmi la ora transmiterii acestui articol.

Oamenii legii au început să salte protestatarii, care cel mai probabil vor fi reținuți.

Intersecția cu strada Buzești a fost blocată, iar jandarmii au cerut întăriri.Unul dintre ciobanii prezenți la protest s-a întins pe jos, în fața unui taxi, care circula pe Titulescu, la intrarea în Piața Victoriei.

„Vor să ne omoare, la fel ca în «Miorița»”

Ciobanii își strigă disperarea în fața Guvernului, acolo unde protestează de marți dimineață. Crescătorii de animale spun că nu vor pleca din Piața Victoriei și îi acuză pe guvernanți că vor să le omoare micile afaceri prin deciziile pe care le iau. Protestatarii au blocat traficul de la Șoseaua Kiseleff.

„Ne confruntăm cu probleme din sector. Piață de desfacere nu avem la animale. E blocată, iar seceta este foarte mare. Guvernanții știu să ne bage doar taxe și impozite. Nu ne lasă să muncim corect, cinstit. Ne trezim la 3 dimineața. I-aș ruga pe gurnenați să vină la noi la 4 dimineața când mulgem noi oile. Noi îi ținem pe ei acolo sus, nu ei pe noi. Sunt puși țintă, ca să ne omoare, ca în Miorița, spune unul dintre ciobanii de la protest.