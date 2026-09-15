Alertă în Danemarca. O navă a Rusiei a lansat rachete spre un elicopter militar danez. Ambasadorul rus, chemat să dea explicații la Copenhaga

O navă rusească a lansat, luni, mai multe rachete de semnalizare către un elicopter militar danez în largul coastei de sud a Danemarcei, relatează Politico.
„Fregata rusă a lansat două rachete de semnalizare către elicopter. Una dintre rachetele lansate a trecut la mică distanță de elicopter”, au anunțat forțele armate daneze luni seara târziu.
Țările europene au acuzat Moscova că desfășoară un așa-numit război hibrid pentru a destabiliza continentul, în timp ce continuă invazia pe scară largă a Ucrainei — însă capitalele statelor membre și NATO au ezitat să adopte o reacție care să ducă la o escaladare a conflictului cu Rusia.
„Face parte din tendința pe care o observăm în întreaga Europă”, a avertizat, marți dimineață, prim-ministrul danez Mette Frederiksen, în urma incidentului maritim.
„O Rusie din ce în ce mai agresivă și mai asertivă a intensificat războiul hibrid împotriva Europei. Iar acest lucru pune la încercare și reprezintă o provocare pentru NATO. Rusia dorește să intimideze și să semene discordie. Răspunsul nostru este să fim mai uniți și să consolidăm apărarea Danemarcei și a Europei”, a adăugat ea.
Danemarca îl va chema pe ambasadorul rus pentru a da explicații cu privire la acțiunile echipajului, a anunțat, marți dimineață, un înalt oficial din Copenhaga.
„Forțele armate raportează că unul dintre elicopterele forțelor aeriene a fost atacat cu așa-numite rachete de semnalizare în timpul unei misiuni de documentare fotografică de rutină a unei fregate ruse în apele din largul orașului Gedser. Acest lucru este complet inacceptabil. Prin urmare, ambasadorul Rusiei a fost convocat pentru o discuție cu privire la acest incident”, a declarat Lars Løkke Rasmussen, ministrul de Externe al Danemarcei.