Alertă în Danemarca. O navă a Rusiei a lansat rachete spre un elicopter militar danez. Ambasadorul rus, chemat să dea explicații la Copenhaga

O navă rusească a lansat, luni, mai multe rachete de semnalizare către un elicopter militar danez în largul coastei de sud a Danemarcei, relatează Politico.

„Fregata rusă a lansat două rachete de semnalizare către elicopter. Una dintre rachetele lansate a trecut la mică distanță de elicopter”, au anunțat forțele armate daneze luni seara târziu.

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Țările europene au acuzat Moscova că desfășoară un așa-numit război hibrid pentru a destabiliza continentul, în timp ce continuă invazia pe scară largă a Ucrainei — însă capitalele statelor membre și NATO au ezitat să adopte o reacție care să ducă la o escaladare a conflictului cu Rusia.

„Face parte din tendința pe care o observăm în întreaga Europă”, a avertizat, marți dimineață, prim-ministrul danez Mette Frederiksen, în urma incidentului maritim. „O Rusie din ce în ce mai agresivă și mai asertivă a intensificat războiul hibrid împotriva Europei. Iar acest lucru pune la încercare și reprezintă o provocare pentru NATO. Rusia dorește să intimideze și să semene discordie. Răspunsul nostru este să fim mai uniți și să consolidăm apărarea Danemarcei și a Europei”, a adăugat ea.

Danemarca îl va chema pe ambasadorul rus pentru a da explicații cu privire la acțiunile echipajului, a anunțat, marți dimineață, un înalt oficial din Copenhaga.