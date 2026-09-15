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Microbuzul școlar dintr-o comună din Vâlcea, distrus în prima zi de școală

Elena Ailuţoaei
Microbuzul școlar dintr-o comună din Vâlcea, distrus în prima zi de școală
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Microbuzul școlar dintr-o comună din Vâlcea, distrus în prima zi
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Prima zi din noul an școlar s-a încheiat cu un incident revoltător într-o comună din județul Vâlcea. Microbuzul destinat transportului elevilor de la Școala Gimnazială Copăceni – Racovița ar fi fost vandalizat.

Autoritățile locale solicită conducerii unității de învățământ să identifice și să sancționeze elevii responsabili.

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Autoritățile intervin cu un mesaj categoric

Din chiar din prima zi în care a fost folosit pentru transportul copiilor, autobuzul școlar a fost vandalizat. Imaginile publicate de autoritățile locale arată starea în care a ajuns microbuzul după prima zi de transport.

Potrivit mesajului transmis public, nu este vorba despre un incident izolat, autoritățile reclamând și distrugeri produse în sălile de clasă.

„Cerem Direcțiunii Școlii Gimnaziale Copăceni – Racovița plata pagubelor și exmatricularea elevilor care distrug bunurile școlii”, au transmis reprezentanții autorităților locale.

Aceștia au făcut, totodată, apel la părinți să discute serios cu propriii copii despre consecințele unor astfel de comportamente – „Este necesar ca fiecare părinte să aibă o discuție serioasă cu copiii lor, în ceea ce privește distrugerea microbuzului școlar și a sălilor de clasă”.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât microbuzul fusese pus la dispoziția elevilor pentru transportul către și de la școală. Deteriorarea acestuia ar putea afecta inclusiv transportul copiilor în zilele următoare.

Autoritățile locale precizează că degradările au fost constatate „după prima zi de transport a elevilor, în urma angajării noului șofer”. Deocamdată, nu s-au făcut publice informațiile privind identitatea elevilor considerați responsabili sau valoarea exactă a pagubelor.

Rămâne de văzut dacă reprezentanții școlii vor demara o anchetă pentru stabilirea celor care au provocat distrugerile și ce măsuri disciplinare vor fi luate. În paralel, autoritățile cer ca pagubele produse bunurilor școlii să fie suportate de cei părinții copiilor vinovați.

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